Canarias activa la alerta por radiación ultravioleta ante un episodio de calor inusual en octubre

La situación meteorológica de esta semana en Canarias está rompiendo los patrones habituales de otoño: temperaturas por encima de la media, cielos poco nubosos y una radiación solar tan intensa que ha obligado a emitir una alerta por radiación ultravioleta (UV) alta en todo el archipiélago.

Hasta el viernes 24 de octubre, los municipios canarios permanecerán bajo aviso sanitario por niveles de radiación considerados peligrosos, especialmente en las horas centrales del día. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los índices actuales superan incluso los registrados durante algunos meses de verano.

La Dirección General de Salud Pública ha activado el protocolo de riesgo alto por radiación UV, instando a la población a extremar las precauciones. Entre las recomendaciones destacan: evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas, buscar zonas de sombra, utilizar ropa protectora, gorra, gafas de sol homologadas y crema solar con alto factor de protección.

Además, se recuerda que los bebés menores de un año no deben exponerse al sol bajo ningún concepto y que es fundamental mantener una buena hidratación a lo largo del día, incluso sin sensación de sed.

Tiempo este jueves

Este episodio de calor fuera de temporada responde a la entrada de masas de aire cálido, unidas a la escasa nubosidad y la debilidad de los vientos alisios, lo que ha generado un ambiente más propio de agosto que de finales de octubre. Aunque la AEMET prevé un ligero descenso de las temperaturas a partir de este jueves, el calor y la radiación elevada persistirán hasta entonces.

Los modelos meteorológicos anticipan intervalos nubosos en diferentes zonas del archipiélago, especialmente en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lloviznas ocasionales por la tarde o durante la noche. Sin embargo, el jueves se abrirán amplios claros, aumentando la intensidad del sol. Las autoridades advierten que la presencia de nubes no reduce el riesgo solar, ya que la radiación ultravioleta puede seguir siendo muy alta incluso con nubosidad parcial.

Previsión por islas

TENERIFE: Intervalos nubosos en el norte, especialmente en el nordeste, despejando durante el día. En el sur, aumento de nubes en zonas interiores tras el mediodía. Probables lloviznas débiles en medianías del norte al atardecer.

Santa Cruz de Tenerife: 22 °C / 27 °C

LA GOMERA: Cielos poco nubosos, salvo en el norte en las primeras y últimas horas. Intervalos nubosos en zonas interiores al mediodía. Posibilidad de lloviznas en el norte.

San Sebastián de La Gomera: 23 °C / 27 °C

Predicción semanal:



➡️De lunes a miércoles: lluvia en el noroeste peninsular; en Galicia será persistente y con acumulaciones importantes.



➡️Jueves: lluvia en el noroeste, centro y Pirineos con rachas de viento muy fuertes.



➡️Viernes: lluvia en el centro peninsular.



(1/2) pic.twitter.com/Kl2rKqz49B — AEMET (@AEMET_Esp) October 20, 2025

LA PALMA: Cielo con intervalos nubosos generalizados, más densos en el nordeste. Nubes en el interior por la tarde y probables lloviznas débiles en medianías del noreste.

Santa Cruz de La Palma: 20 °C / 26 °C

EL HIERRO: Intervalos nubosos durante todo el día, especialmente en el norte y en zonas de interior por la tarde. Temperaturas sin cambios.

Valverde: 17 °C / 21 °C

LANZAROTE: Intervalos nubosos más densos durante la noche, despejando en las vertientes sur y este a lo largo del día. Temperaturas estables. Viento moderado del noreste, disminuyendo a flojo tras el amanecer.

Arrecife: mín. 21 °C / máx. 27 °C

FUERTEVENTURA: Nubosidad nocturna, con tendencia a cielos poco nubosos durante el día en el sur y este. Ligero descenso de las máximas en la vertiente oeste.

Puerto del Rosario: 21 °C / 26 °C

GRAN CANARIA: Cielo nuboso en el norte con claros al mediodía. En el resto, poco nuboso con intervalos en el sur. No se descarta alguna llovizna en medianías del norte al final del día.

Las Palmas de Gran Canaria: 22 °C / 26 °C