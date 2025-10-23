Cambio de hora en Tenerife: así afectará a los servicios de las guaguas de Titsa
Líneas nocturnas se regirán por el horario del sábado durante toda la madrugada
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, informa de que el cambio de hora previsto para la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo, por el que los relojes se retrasarán de las 2:00 a la 1:00 am, se aplicará en algunos viajes durante la madrugada.
Así, los servicios nocturnos de las líneas 014, 104, 111, 137, 467, 711, 970, 971, 972, 974 y 975 que realizarán salidas durante esa noche del sábado al domingo, se regirán por el horario del sábado.
De esta forma, los viajes entre las 2.00 a.m y las 05.00 a.m saldrán una hora antes con respecto a la hora programada en los horarios publicados.
Titsa recuerda que esta información puede consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono 922.53.13.00 o a través de las redes sociales de la compañía.
- La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
- Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
- El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
- La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
- ¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas