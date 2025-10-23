Cambio de hora en Tenerife: así afectará a los servicios de las guaguas de Titsa

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, informa de que el cambio de hora previsto para la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo, por el que los relojes se retrasarán de las 2:00 a la 1:00 am, se aplicará en algunos viajes durante la madrugada.

Así, los servicios nocturnos de las líneas 014, 104, 111, 137, 467, 711, 970, 971, 972, 974 y 975 que realizarán salidas durante esa noche del sábado al domingo, se regirán por el horario del sábado.

De esta forma, los viajes entre las 2.00 a.m y las 05.00 a.m saldrán una hora antes con respecto a la hora programada en los horarios publicados.

Titsa recuerda que esta información puede consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono 922.53.13.00 o a través de las redes sociales de la compañía.