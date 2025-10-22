Virginia Moreno muestra 'Cartografía del color' en el Parlamento de Canarias

Virginia Moreno Pedreiro tuvo que dejar su carrera profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos y familia. Hasta entonces viajaba por toda Canarias restaurando retablos. Su pasión por el arte y la conservación la habían convertido en un referente en este campo. "Pero luego los hijos crecen y te vas quedando sola", reconoció este martes durante la inauguración de la que es su segunda exposición: Cartografía del color.

¿Dónde?

Los cuadros, que suman casi la veintena y que se podrán admirar en la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias (calle Teobaldo Power, 7) son un homenaje a todas esas amigas que le animaron a retomar su faceta creativa cuando ya había cumplido los 50.

La muestra estará abierta en horario de mañana y tarde de lunes a viernes, y los sábados en horario de mañana, en la sala de exposiciones del Parlamento hasta el 8 de noviembre.

Sin planes

Las piezas, continúa explicando, son pura expresión. No hay planes, sino la intención de mostrar sus propios sentimientos en todo aquello que hace. Por eso, y porque ahora se siente "una mujer afortunada y plena", Cartografía del color es un grito de colores vibrantes.

Una oda a la amistad

"Mis amigas son mis alas para volar y las raíces que me anclan", aseguró emocionada la pintora tinerfeña durante la inauguración de la exposición, que contó con el secretario primero de la Cámara, Mario Cabrera. De hecho, hasta el nombre del proyecto es el resultado de esa red de amistad que sostiene a toda mujer, especialmente cuando se afronta eso que Moreno llama "la juventud de la madurez". "Se llama así porque ellas me dijeron que ven mapas en esas manchas de colores que yo plasmo con la única intención de expresar mis sentimientos".

'Veladuras', en 2023

No es la primera vez que Moreno expone en la sala del Parlamento, ya lo hizo hace dos años (en marzo de 2023) con la que fue si primera aventura de este tipo: Veladuras. En aquella ocasión, optó por plasmar los colores de la naturaleza uniendo toda su creatividad a las técnicas que ya empleó durante su carrera como restauradora.