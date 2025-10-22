Tenerife se convierte en escenario de lo imposible con la magia de Jordi Caps

Landmar Hotels continúa reforzando su apuesta por la animación de calidad con la llegada del reconocido ilusionista Jordi Caps, ganador de Got Talent España y único mago en lograr este título en la historia del programa. Del 24 al 31 de octubre, el hotel Landmar Playa La Arena se convertirá en el escenario de un espectáculo exclusivo de magia de cerca, donde lo imposible sucede ante los ojos del público.

Conocido por su elegancia escénica y su capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia, Jordi Caps ofrecerá un show que combina sorpresa, emoción y cercanía. La misma magia que cautivó a millones de espectadores en televisión se vivirá ahora en un formato íntimo y exclusivo, pensado para que cada asistente experimente la ilusión en estado puro.

La premiere tendrá lugar este viernes 24 de octubre, con un primer número que reunirá a instituciones locales e invitados especiales. A partir de este momento y durante una semana, los huéspedes de Landmar Hotels podrán disfrutar de dos sesiones diarias en grupos reducidos, lo que garantiza una experiencia personalizada y envolvente.

Este evento forma parte de la estrategia de Landmar Hotels por elevar el nivel del entretenimiento hotelero en Tenerife, apostando por propuestas únicas que transforman la animación tradicional en verdaderos espectáculos de autor. Con iniciativas como esta, la cadena consolida su compromiso con ofrecer experiencias memorables, donde la emoción y la calidad se convierten en el sello distintivo de su hospitalidad.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes alojados con acceso restringido a mayores de 12 años y aforo muy limitado. Una oportunidad irrepetible para vivir la magia más de cerca, en uno de los enclaves más espectaculares del sur de Tenerife.

Acerca de Landmar

Landmar Hotels cuenta con dos alojamientos en la costa oeste del sur de Tenerife, junto a los acantilados de Los Gigantes. El hotel Landmar Playa La Arena, con espectaculares vistas al mar, ofrece instalaciones deportivas, un Thalasso al aire libre y el exclusivo Servicio Platinum, ideal para parejas o amigos que buscan una experiencia única. Landmar Costa Los Gigantes, uno de los family resorts con más espacios abiertos de Canarias, destaca por la amplitud de sus suites e instalaciones, la diversión de los niños con Landi y el relax de toda la familia con su completo spa.

Ambos hoteles se distinguen por una gastronomía de calidad con un todo incluido de primer nivel, un servicio cercano y la promesa de unas vacaciones memorables.