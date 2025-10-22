Tenerife se adhiere al acuerdo regional para reciclar los envases domésticos

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprueba su adhesión al nuevo Convenio Marco para la gestión de residuos de envases domésticos. Este acuerdo, firmado recientemente entre el Gobierno de Canarias y Ecoembes, sustituye al que estaba vigente desde 2014 y adapta la gestión insular de residuos a la normativa estatal más actual.

El documento recoge que Ecoembes asume el 100% de los costes derivados del transporte, clasificación, selección y recuperación de los envases tratados en Tenerife.

Financiación directa

En el desglose del detalle, Ecoembes financiará de forma directa el transporte desde las plantas de transferencia hasta los centros de clasificación; la selección de envases en el Complejo Ambiental de Tenerife, ubicado Arico; la recuperación de envases presentes en la fracción resto (todo en uno), así como el transporte marítimo de residuos a la península o entre islas, también a coste cero para el Cabildo.

Contenedores

La presidenta insular, Rosa Dávila, subraya que con esta adhesión, "quedan garantizadas la financiación y la organización de todo el proceso" de tratamiento de los envases que se recogen en los contenedores habilitados específicamente y en los de la fracción resto (recipiente gris) sin que suponga coste económico adicional para la administración local.

Economía circular

Este acuerdo es clave para reforzar la economía circular, dado que los residuos dejan de ser basura para convertirse en recursos reutilizables. Además, se protege el medio ambiente y el territorio insular evitando el vertido de materiales reciclables. Con los datos actuales, esta nueva colaboración supondrá un 3,2% más de ingresos para Tenerife, alcanzando los 2,4 millones de euros.

Región Ultraperiférica

Asimismo, el Cabildo Insular de Tenerife se beneficia del Plus Región Ultraperiférica (PRU), con un pago adicional aplicado sobre la facturación de las actividades operativas (incluyendo transferencias, selección y gestión de la fracción resto). Este es un valor ligado a la población activa, en el caso de Tenerife la cifra asciende a 289.255 euros en este momento.

Margen de mejora

Tenerife recicló 12.668 toneladas de envases en 2024, lo que supuso un 2,64% más que el año anterior. Actualmente la Isla alcanza en torno al 54% de recogida separada (media de Canarias) pero la normativa obliga a llegar al 65% en 2025 y al 75% en 2030. Para lograrlo, será fundamental incrementar la participación ciudadana y mejorar la correcta separación de residuos.