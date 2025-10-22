El proyecto Mares Circulares recoge 547 kilos de residuos

Terramare Medioambiente y Coca-Cola Europacific Partners han reunido el pasado sábado a voluntarios en una jornada de recogida de residuos en la playa de El Socorro en Güímar, dentro del programa Mares Circulares. La acción ha concluido con la recogida de 547 kilos de residuos, que fueron clasificados para su reciclaje y cuya información se incorporará a la base de datos de limpiezas y monitoreos realizados desde 2018 para apoyar la investigación científica sobre el cuidado de mares y océanos.

Entre los residuos recogidos figuran, entre otros, hasta 47 kilogramos de envases ligeros, 70 de otros plásticos, 22,5 de vidrio, 13,5 de papel y cartón, 24 de textil, 213 de maderas trabajadas, 49 kilogramos de cerámica y material de construcción, otros 57 correspondiente a fracción resto, además de neumáticos, metal, cristales y medicamentos.

Esta iniciativa ha contado con la colaboración del CD Tenerife y su fundación y el CD Tenerife EDI, el Ayuntamiento de Güímar y la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales del Cabildo de Tenerife.

Los datos de esta nueva acción de limpieza se incorporarán a la información monitorizada en 1.163 puntos a través de las recogidas periódicas que Coca-Cola lleva a cabo con Mares Circulares desde 2018. Este registro está a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de propuestas innovadoras con un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

El director del área de fútbol base del CD Tenerife, Carlos Ruiz, expresó la satisfacción y el compromiso permanente de la entidad tinerfeña y su Fundación con el medio ambiente y la sostenibilidad. “El CD Tenerife siempre colabora en este tipo de iniciativas, consciente del rol que representa en la sociedad. Tenemos la obligación de mantener limpio nuestro litoral y acciones como estas son muy necesarias para activar la conciencia ambiental de todos”.

El jefe de Comunicación, RR.II. y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia en Canarias, Víctor Morales, ha explicado que “Canarias desempeña un papel fundamental dentro del programa Mares Circulares, no solo por la riqueza y singularidad de sus ecosistemas marinos, sino también por el compromiso de sus instituciones, entidades colaboradoras y ciudadanía con la protección del entorno”.

Según Morales “acciones como la desarrollada en la playa de El Socorro en Güímar refuerzan la importancia del archipiélago en este esfuerzo colectivo por conservar nuestros mares y océanos, aportando datos valiosos para la investigación científica y demostrando que la colaboración local tiene un impacto global en la sostenibilidad marina”.

Solo en 2024, Mares Circulares ha permitido recoger más de 376 toneladas de residuos, gracias a una red de 9.731 voluntarios y cofradías de pescadores de 16 puertos pesqueros. Durante el último ejercicio, se realizaron 169 actuaciones de recogida y limpieza de residuos en playas y entornos acuáticos, 22 reservas marinas y espacios naturales protegidos, además de ocho limpiezas submarinas.