Así es una de las playas más bonitas de Tenerife... y se encuentra en un entorno paradisíaco
En este lugar idílico podrás disfrutar de uno de los atardeceres más espectaculares de la isla
Los tinerfeños estamos acostumbrados a vivir en el paraíso y disfrutar del mar en cualquier momento del año. Opciones hay muchas y todas ellas muy variadas. Desde playas de arena blanca a otras de arena negra, de callaos, charquitos o piscinas naturales e, incluso, muellitos en los que darse un chapuzón para olvidar el estrés diario.
Pero, entre todas estas opciones, hay una que destaca por su belleza, la tranquilidad de su mar y porque, literalmente, te invita a pensar que estás en el paraíso. Y no es otra, sino la Playa de Abama, en Guía de Isora.
A pesar de su belleza, puede que incluso siendo de la isla nunca hayas tenido la oportunidad de disfrutar de su mar turquesa y su arena blanca bajo tus pies. Algo que, si no te has dado cuenta, estás tardando en hacer.
Popular en redes sociales
Como es normal, una playa con estas características es absolutamente popular en redes sociales. En este caso, es el tiktoker @guaripetacamper en el que nos presenta este lugar idílico en el que no solo podrás disfrutar del sol y el mar, sino que también podrás ver uno de los atardeceres más bonitos de la isla, con la isla de La Gomera de fondo.
De hecho, el propio tiktoker avisa en su publicación: "No vengas a esta playa, te va a enganchar".
Una playa para desconectar
Entre rocas y acantilados, la Playa de Abama es un remanso de paz y tranquilidad, sobre todo si se visita entre semana. Una paradisíaca cala ideal para relajarse y desconectar de la rutina que, además, cuenta con unas maravillosas vistas.
Su belleza resalta aún más por el contraste con las plantaciones de plataneras que la rodean y que hacen que el dorado de su arena y el color turquesa del mar cobren aún más protagonismo.
- La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
- Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
- El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
- La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
- ¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas