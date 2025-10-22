Así es una de las playas más bonitas de Tenerife... y se encuentra en un entorno paradisíaco

Los tinerfeños estamos acostumbrados a vivir en el paraíso y disfrutar del mar en cualquier momento del año. Opciones hay muchas y todas ellas muy variadas. Desde playas de arena blanca a otras de arena negra, de callaos, charquitos o piscinas naturales e, incluso, muellitos en los que darse un chapuzón para olvidar el estrés diario.

Pero, entre todas estas opciones, hay una que destaca por su belleza, la tranquilidad de su mar y porque, literalmente, te invita a pensar que estás en el paraíso. Y no es otra, sino la Playa de Abama, en Guía de Isora.

A pesar de su belleza, puede que incluso siendo de la isla nunca hayas tenido la oportunidad de disfrutar de su mar turquesa y su arena blanca bajo tus pies. Algo que, si no te has dado cuenta, estás tardando en hacer.

Playa de Abama. / visitguiadeisora.es

Popular en redes sociales

Como es normal, una playa con estas características es absolutamente popular en redes sociales. En este caso, es el tiktoker @guaripetacamper en el que nos presenta este lugar idílico en el que no solo podrás disfrutar del sol y el mar, sino que también podrás ver uno de los atardeceres más bonitos de la isla, con la isla de La Gomera de fondo.

De hecho, el propio tiktoker avisa en su publicación: "No vengas a esta playa, te va a enganchar".

Una playa para desconectar

Entre rocas y acantilados, la Playa de Abama es un remanso de paz y tranquilidad, sobre todo si se visita entre semana. Una paradisíaca cala ideal para relajarse y desconectar de la rutina que, además, cuenta con unas maravillosas vistas.

Su belleza resalta aún más por el contraste con las plantaciones de plataneras que la rodean y que hacen que el dorado de su arena y el color turquesa del mar cobren aún más protagonismo.