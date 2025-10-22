Pedro Sánchez lamenta la pérdida del científico que "descubrió al mundo los cielos de Canarias"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado este miércoles la muerte del astrofísico Francisco Sánchez, el científico que "convirtió los cielos de Canarias en un balcón único para descubrir las estrellas".

Fallecido este martes en Madrid a los 89 años, Francisco Sánchez fue el primer catedrático de Astrofísica de España, impulsó la creación de dos de los observatorios astronómicos más importantes del mundo, los del Roque de los Muchachos (La Palma) y el Teide (Tenerife), y fundó el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

En un mensaje que ha compartido en su cuenta de X junto a la noticia del deceso que publicó el Ministerio de Ciencia, Pedro Sánchez reconoce su legado como "pionero de la astrofísica española".

"Convirtió los cielos de Canarias en un balcón único para descubrir estrellas. Nos deja en herencia los cielos de esas islas que tanto amó: el mejor lugar de la Tierra desde el que explorar el universo", dice el presidente.

Gracias al empuje científico de Francisco Sánchez, España cuenta con el telescopio óptico más potente del mundo, el Gran Telescopio de Canarias, y uno de los observatorios que él impulsó, el del Roque de Los Muchachos, aspira hoy a albergar el futuro Telescopio de Treinta Metros (TMT), pensado inicialmente para Hawái (Estados Unidos).

Más reacciones

El ministro de Política Territorial y Memoria Democtrática, el canario Ángel Víctor Torres, ha destacado su pasión por la ciencia y su tesón para que Canarias sea un "referente mundial de la astrofísica".

A través de su cuenta de X, Torres ha destacado la visión de Francisco Sánchez para saber ver en Canarias "el lugar perfecto para la observación del universo".

"Si las islas son un referente mundial en astrofísica es gracias, en gran parte, a su tesón. Mi pésame para su familia, para sus amistades y para la comunidad científica", ha concluido.

Impulso a la ciencia

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, también ha lamentado este miércoles el fallecimiento del profesor Francisco Sánchez Martínez, y ha recordado la importancia de su figura para las islas, ya que con su trabajo dio "un impulso extraordinario a la ciencia y la investigación astrofísica en España y en el mundo".

"Francisco Sánchez puso en valor el cielo de Canarias, y en especial el de Tenerife. Fue el creador y fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, una de las personas que dio un impulso extraordinario a la ciencia y la investigación astrofísica en nuestro país y en el mundo", ha señalado Dávila antes de dar comienzo a la rueda de prensa por motivos de Consejo de Gobierno.

La presidenta insular ha dado así su pésame a familiares, amigos y a "todo aquellos que hoy son testigos de su legado" porque, ha continuado, "probablemente, sin su figura, no existiría el IAC".

"Fue un impulsor de los distitos Observatorios en Canarias, y hasta el último momento fue una persona que destacó por dar el testigo a otros investigadores en el campo, así como ofrecer un impulso a la investigación en nuestros centros, hoy referentes a nivel mundial", ha señalado.