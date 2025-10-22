Multado por calumniar al agente que instruyó el accidente mortal de su hijo en Adeje

Un hombre está condenado a pagar una multa y a indemnizar a un agente de la Policía Local de Adeje por un delito continuado de calumnias con publicidad en sus redes sociales. El acusado difamó durante meses al funcionario que instruyó tres atestados del accidente mortal en el que perdió la vida su hijo menor de edad, tras ser atropellado en La Caleta de Adeje, en verano de 2023. Los comentarios, fundamentalmente en Facebook, comenzaron a raíz de que el Juzgado de Instrucción número uno de Arona, al que fueron remitidos los atestados del accidente, archivara la causa.

Ahora, el Juzgado de lo Penal número dos de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia en la que condena al padre del menor fallecido a pagar una multa a razón de seis euros diarios durante 18 meses [3.240 euros] y abonar una indemnización de 5.000 euros por los perjuicios causados al policía local. En total, 8.240 euros.

El padre del menor, en desacuerdo con la decisión del tribunal que archivó las diligencias abiertas por el accidente, creyó responsable de ese archivo a todos los agentes que intervinieron en el atestado y, en especial, al policía local que actuó como instructor del mismo.

El acusado, al que defiende el abogado Avelino Míguez, compartió en redes sociales imágenes de los perfiles sociales de ese agente, así como de vehículos de su propiedad atribuyéndole un presunto delito de falsedad documental, incluso, un presunto cohecho. Según las pruebas de cargo que se aportaron en el juicio, el padre del menor fallecido habría acusado al policía local de haber cobrado dinero por parte de la familia del conductor que atropelló a su hijo para que cambiara el sentido y la información de los atestados que instruyó.

No comprendía cómo era posible que se hubiera cerrado la investigación del accidente de tráfico en el que perdió la via su hijo y publicó unas fotografías de los vehículos del policía con comentarios como: «El coche de (...) antes de acabar el atestado de Patrick, y el coche de (...) después del atestado». Este comentario y otros similares hacían alusión al presunto pago de dinero que le habría hecho la familia del conductor implicado para que no prosperara la investigación por el atropello.

«Atestado falsificado, presuntos corruptos; han desaparecido pruebas» o «manipulan pruebas para proteger al presunto asesino de Patrick» y «en la comisaría de Policía Local de Adeje trabajan los agentes que manipularon el atestado», fueron algunas de sus publicaciones.

El acusado reconoció ser el autor de algunas publicaciones aunque señaló que su esposa y su otro hijo escribieron otras. En la vista oral reiteró que «está enfadado con el atestado, no con el denunciante» y que «las publicaciones no iban dirigidas a él, al que no acusa de falsificar el atestado».

El denunciado cree que sus publicaciones estaban «amparadas en su libertad de expresión e informaba de errores en un atestado con el que no estaba de acuerdo». El denunciante, en cambio, señala que «evidenciaban un ánimo de injuriarle e imputarle falsamente delitos como instructor del atestado».

Fuentes jurídicas avanzaron que el fallo será recurrido.