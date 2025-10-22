Mejora de los caminos agrícolas de Tenerife para impedir la despoblación rural

El Programa Agrocaminos Tenerife para mejorar los accesos a huertas, fincas y otras explotaciones agropecuarias surge durante el mandato actual (2023-2027) en el Cabildo con dos objetivos: impedir la despoblación de los núcleos rurales y fomentar en paralelo el relevo generacional en el campo de la Isla. La consejería de Sector Primario, que dirige Valentín González (PP,) destina 8.433.060 euros al impulso del proyecto como parte de un compromiso con el desarrollo de las medianías y la mejora de las infraestructuras agrarias.

Revitalización económica

El consejero responsable del área, Valentín González, explica que la iniciativa persigue a corto plazo favorecer la actividad agraria y como una consecuencia posterior la revitalización económica del medio rural. Para ello acomete la rehabilitación, el acondicionamiento y la modernización de los caminos agrícolas de la Isla como elemento esencial para favorecer la propia actividad agraria, la conectividad territorial y la revitalización socioeconómica del medio rural.

Estratégico

Agrocaminos es, en definitiva, “una apuesta estratégica del Cabildo por un territorio más cohesionado, accesible y sostenible". Hacerlo posible da todo el sentido a la mejora de la infraestructura agrícola com "un instrumento clave" para reactivar la vida rural, proteger el paisaje y asegurar el futuro del campo tinerfeño.

Actuaciones en 16 municipios

El Programa se articula en torno a 23 actuaciones en 16 municipios, algunas de las cuales ya se han ejecutado, centradas en la mejora de caminos agrícolas. Esto, apunta González, no solo garantiza un acceso "más seguro y eficiente" a las explotaciones, sino que también "contribuye a preservar el paisaje, fortalecer el tejido productivo y poner en valor la identidad agrícola de Tenerife". Nombres como La Caleta, en Los Silos, La Cumbrita en Guía de Isora o Las Llanadas, en Los Realejos, acercan a la rica y variada geografía de una Isla de enrevesados caminos y complicadas veredas propios de una orografía que lo marca todo.

Cuatro caminos

Hasta el momento, ya se ha ejecutado la mejora de cuatro de estos caminos: Fonseca (Santa Úrsula), La Hurtada (Granadilla), Lomo Blanco-Chafarís (La Guancha) y Bardo Viejo (Fasnia). Los municipios beneficiados con esta iniciativa son Santa Úrsula, Granadilla de Abona, La Guancha, Fasnia, Guía de Isora, La Victoria, Los Silos, La Orotava, El Rosario, Vilaflor, Arico, El Tanque, Santiago del Teide, La Matanza de Acentejo, Icod de los Vinos y Los Realejos.

El ejemplo

Un ejemplo de estas actuaciones es la rehabilitación del camino agrícola Fonseca, en Santa Úrsula, cuyos trabajos ya culminados contaron con un presupuesto total que asciende a 290.141 euros. Existe la posibilidad de poner en marcha nuevas iniciativas similares con el acondicionamiento de los caminos Lomo Soldado, Las Lajitas, Azabugo, Las Rosas y El Villano, así como los proyectos de estabilización de las explanadas de losde El Cercadillo y La Traviesa.

Medianías

El camino de Fonseca se localiza en las medianías del municipio norteño, en un entorno netamente agrícola dedicado a los cultivos de secano propios de la zona. Se trata de un camino terminal, que partiendo del denominado Cho Pastor, y tras recorrer 790 metros en sentido ascendente, finaliza en el cruce del de Las Rosas con la vereda de Los Garabatos, con una pendiente media del 27%. El camino se encontraba pavimentado con hormigón, aunque muy deteriorado por el paso de los años, una circunstancia que imposibilitaba su tránsito bajo condiciones meteorológicas adversas.

La mejora de la vía facilitará el acceso rodado a más de 120 explotaciones agrícolas presentes en su entorno, con una superficie de influencia de la pista de trece hectáreas, dedicadas, principalmente, al cultivo de viña y papa, distribuidos en bancales a ambos lados del camino.

Filosofía

El Programa AGROcaminos Tenerife busca mejorar la infraestructura viaria agrícola insular como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible del sector primario, garantizar la accesibilidad a las zonas de cultivo, pastoreo y producción, favorecer la cohesión social y territorial de los núcleos rurales, fomentar la recuperación de terrenos agrícolas en desuso y preservar el patrimonio paisajístico y ambiental asociado a la agricultura tradicional.

Incidencia positiva

Valentín González indica que "pretendemos tener una incidencia positiva en la vida económica, social y territorial del medio rural”. Además, señala, “las infraestructuras viarias son un factor fundamental para ralentizar el despoblamiento rural", ya que, subraya el consejero del área, "la mejora en la conectividad disminuye el abandono de las zonas rurales y facilita el emprendimiento". Esto último, otro eslabón de la mism acadena contribuye, a su vez, "a facilitar el relevo generacional, con la llegada de nuevos emprendedores”.

Apuesta

Este Programa es “una apuesta por un medio rural vivo y conectado, en el que la agricultura tradicional comparta espacios con el desarrollo económico y la conservación ambiental”.