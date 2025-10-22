A juicio los policías locales de Buenavista que se quedaron con más de 82.000 euros de multas

El exjefe de la Policía Local de Buenavista del Norte y otro agente del mismo cuerpo se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la próxima semana. Ambos, que ingresaron en prisión el año pasado como supuestos autores de un delito de malversación de caudales públicos en una operación llevada a cabo por la Guardia Civil por cobros ilegales de multas, serán enjuiciados mediante un tribunal del jurado.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, solicita que los dos agentes municipales sean condenados a dos años de prisión y otros cuatro de inhabilitación absoluta por el ejercicio de empleos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cualquier cargo que conlleve aparejada la gestión de caudales públicos. Además, reclama que devuelvan solidariamente la cantidad de 82.777 euros que sería el total de lo defraudado a las arcas municipales.

Según fuentes jurídicas, la defensa de los dos investigados puede haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público para que se dicte una sentencia de conformidad.

El Ministerio Fiscal les acusa de haberse apoderado de 82.777 euros del cobro en efectivo de multas impuestas a ciudadanos, fundamentalmente extranjeros, a los que sancionaban por cometer infracciones de tráfico. El exjefe de la Policía Local habría completado varios boletines de denuncia con un montante total de 70.000 euros, de los que se habría apropiado de 53.817 euros que incorporó a su patrimonio. El otro oficial de Policía completó boletines de denuncia por un total de 46.000 euros de los que se habría apoderado de 28.960 euros. Ambos tendrán que devolver estas cantidades al Ayuntamiento de Buenavista del Norte.

La investigación fue llevada a cabo, en el marco de la Operación Mártir, por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife que, tras analizar la documentación y efectos intervenidos inicialmente a los dos agentes ahora procesados, realizó la detención de un tercer policía local, que supuestamente participaba en los mismos hechos. Este policía local, en el momento de la detención, se encontraba en comisión de servicio en otro municipio de Tenerife.