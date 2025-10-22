Un humorista grancanario desata la polémica en su show tras encontrarse con una espectadora tinerfeña: "Tenerife no es la mejor isla"

La eterna rivalidad entre Gran Canaria y Tenerife ha llegado hasta Madrid. El humorista Himar Armas protagonizó un divertido momento lleno de tensión y risas durante su espectáculo “Generación Tuenti”, que actualmente se representa en la capital. Durante el show, el cómico grancanario improvisó una surrealista conversación con una espectadora tinerfeña, que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. Entre bromas, ambos 'discutieron' por descubrir cuál es la mejor isla de todas, dejando claro que ninguno de los dos se ponía de acuerdo.

El humor canario ha conquistado Madrid gracias a Himar Armas. Este humorista ha conseguido hacer viral en la capital del país una de las cuestiones que más preocupan a los canarios, saber cuál es la isla más bonita del archipiélago. El grancanario, fiel a su estilo espontáneo, improvisó un toma y daca con una de las espectadoras, y se metió con ella, siempre desde el humor.

Así fue la 'discusión entre ambos'

Todo comenzó cuando Himar Armas se dirigió a una espectadora del público y le preguntó su nombre: "¿Te llamas Guacimara?". En ese instante, el humorista se dio cuenta de que se había topado con una paisana canaria, la excusa perfecta para arrancar las risas del público. "¿Eres canaria? Vienes de unas islas paradisíacas", continuó el cómico. Pero el momento más divertido llegó cuando empezó a indagar en su procedencia y le cuestionó: "¿De qué isla eres tú?", a lo que la espectadora respondió: "¿De la mejor?".

Himar Armas no quería entrar en polémicas, por el momento, y le respondió sin mojarse: "No sé cuál es la mejor, porque todas son encantadoras y preciosas. Es como hacerme elegir entre mis hijos". Sin embargo, el humorista continuaba insistiendo hasta que Guacimara confesó de dónde provenía: "Soy de Tenerife".

Tras esta confesión, Himar no tardó en responder rápidamente: "Pues no es la mejor isla".

Este intercambio de acusaciones con humor refleja una de las señas de identidad de los canarios, las bromas sobre la rivalidad fraterna entre islas, especialmente entre Gran Canaria y Tenerife.

Armas, conocido por su capacidad para improvisar con humor sobre la vida de sus espectadores, ha logrado abrirse paso en el circuito nacional con un estilo que combina ironía, improvisación y ternura. Su espectáculo en Madrid forma parte de una gira con la que está llevando su particular visión del humor a distintas ciudades de la Península.

Himar Armas demuestra que el humor también puede ser una forma de reivindicar las raíces y el orgullo isleño, incluso lejos de Canarias.