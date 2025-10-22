El control del muflón en el Teide obliga al cierre de senderos: estos son las zonas afectadas
El Cabildo de Tenerife realiza desde abril una campaña para el control de la especie
Las tareas de control del muflón en el Parque Nacional del Teide obliga este miércoles al cierre temporal de algunos senderos, tal y como se viene haciendo periódicamente desde el pasado mes de abril.
En esta ocasión, tal y como explica el ente que gestiona el Parque, serán dos los sectores afectados por la prohibición: Siete Cañadas y Pico Viejo. Mientras se realizan estas tareas de control, se prohibe el acceso a todas las personas ajenas a la actividad.
Horarios de cierre
- Sector Siete Cañadas: de 07:00 a 14:00 horas.
- Sector Pico Viejo: de 07:00 a 17:00 horas.
Campaña de control
El muflón (Ovis orientalis Gmelin, 1774) es una especie exótica invasora introducida en las cumbres de Tenerife durante la década de 1970 con fines cinegéticos.
Inicialmente, su presencia se limitaba al Parque Nacional del Teide, pero con el paso del tiempo su área de distribución se ha extendido hacia zonas de menor altitud, afectando a otros espacios naturales protegidos como el Parque Natural de la Corona Forestal, la Reserva Natural Especial de Chinyero, el Paisaje Protegido de Las Lagunetas y el Paisaje Protegido de Siete Lomas.
Este herbívoro representa una seria amenaza para la conservación de la flora autóctona, especialmente para las especies vegetales nativas, endémicas y en peligro. Por este motivo, se desarrollan periódicamente jornadas de control poblacional, que consisten en abatir un número determinado de ejemplares mediante el uso de armas de fuego.
Con el fin de garantizar la seguridad de las personas durante estas actuaciones, se prohíbe el tránsito con fines recreativos —tanto campo a través como por los senderos y pistas incluidos dentro del área de control— en los días y horarios establecidos para cada uno de los siete sectores en los que se ha dividido la zona de actuación: Sureste, Oeste, Norte, Sur, Pico Viejo, Siete Cañadas y Chacorche.
En el caso de tener intención de realizar alguna actividad en la naturaleza durante entre octubre y noviembre de 2025, es preciso consultar en la sección mapa interactivo (activando la capa denominada Control del Muflón 2025) y haciendo clic en los ámbitos coloreados, qué días e itinerarios o tramos de itinerarios se encontrarán cerrados como consecuencia de las jornadas de control de muflón.
- La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
- Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
- El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
- La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos
- ¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas