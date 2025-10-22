El control del muflón en el Teide obliga al cierre de senderos: estos son las zonas afectadas

Las tareas de control del muflón en el Parque Nacional del Teide obliga este miércoles al cierre temporal de algunos senderos, tal y como se viene haciendo periódicamente desde el pasado mes de abril.

En esta ocasión, tal y como explica el ente que gestiona el Parque, serán dos los sectores afectados por la prohibición: Siete Cañadas y Pico Viejo. Mientras se realizan estas tareas de control, se prohibe el acceso a todas las personas ajenas a la actividad.

Horarios de cierre

Sector Siete Cañadas: de 07:00 a 14:00 horas.

Sector Pico Viejo: de 07:00 a 17:00 horas.

Campaña de control

El muflón (Ovis orientalis Gmelin, 1774) es una especie exótica invasora introducida en las cumbres de Tenerife durante la década de 1970 con fines cinegéticos.

Inicialmente, su presencia se limitaba al Parque Nacional del Teide, pero con el paso del tiempo su área de distribución se ha extendido hacia zonas de menor altitud, afectando a otros espacios naturales protegidos como el Parque Natural de la Corona Forestal, la Reserva Natural Especial de Chinyero, el Paisaje Protegido de Las Lagunetas y el Paisaje Protegido de Siete Lomas.

Este herbívoro representa una seria amenaza para la conservación de la flora autóctona, especialmente para las especies vegetales nativas, endémicas y en peligro. Por este motivo, se desarrollan periódicamente jornadas de control poblacional, que consisten en abatir un número determinado de ejemplares mediante el uso de armas de fuego.

Mapa de la zona afectada por la campaña de control del muflón. / El Día

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas durante estas actuaciones, se prohíbe el tránsito con fines recreativos —tanto campo a través como por los senderos y pistas incluidos dentro del área de control— en los días y horarios establecidos para cada uno de los siete sectores en los que se ha dividido la zona de actuación: Sureste, Oeste, Norte, Sur, Pico Viejo, Siete Cañadas y Chacorche.