El Aeropuerto de Murcia incorpora a Tenerife Norte en sus conexiones

Habrá cuatro conexiones semanales

Pasajeros en el aeropuerto de Los Rodeos

Pasajeros en el aeropuerto de Los Rodeos / María Pisaca

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) refuerza su conectividad con motivo del inicio de la nueva temporada de invierno, que se desarrollará entre el 26 de octubre y el mes de marzo, con un total de 11 destinos nacionales e internacionales operados por cinco compañías aéreas y 37 frecuencias semanales, entre los que se encuentra el aeródromo de Tenerife Norte.

Entre las rutas destacan los enlaces con Londres (Luton, Gatwick y Stansted), Dublín, Manchester, Birmingham y Bristol, además de las conexiones nacionales con Barcelona, Gran Canaria y Tenerife Norte.

La principal novedad es la incorporación del destino de Tenerife Norte, que inició operaciones el pasado mes de abril, lo que supone un destino más y un incremento de cuatro frecuencias semanales.

Además, la ruta que conecta la Región de Murcia con Barcelona, operada por Volotea, amplía su programación con una frecuencia adicional de ida y otra de vuelta, pasando de dos a tres vuelos semanales.

Refuerzo de la conectividad

En conjunto, esta programación refuerza la conectividad del aeropuerto con destinos clave tanto nacionales como internacionales, especialmente en el mercado británico -principal emisor de pasajeros hacia la Región-, y mejora los enlaces estratégicos con Canarias y Barcelona.

Durante esta temporada, las compañías que operarán en el Aeropuerto Internacional Región de Murcia son Binter, con vuelos a Gran Canaria y Tenerife Norte; EasyJet, que conecta con Bristol, Londres-Luton y Londres-Gatwick; Ryanair, con rutas a Dublín, Birmingham, Londres-Stansted y Manchester; Volotea, con servicio a Barcelona; y Air Arabia, con ruta hasta Nador, Marruecos.

Número de pasajeros

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia cerró septiembre de 2025 con un total de 112.507 pasajeros, lo que representa un aumento del 2,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

El número de operaciones ascendió a 820 vuelos, un 3,8 por ciento más que en septiembre de 2024. El tráfico internacional continúa siendo el motor del crecimiento del aeropuerto, con 100.714 pasajeros, un 5,7 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, y un incremento del 4 por ciento en operaciones internacionales.

En el acumulado del año (enero-septiembre), el AIRM alcanza los 767.115 pasajeros, lo que supone un incremento del 2,3 por ciento en relación con 2024.

Los pasajeros internacionales aumentan un 4,5 por ciento, consolidando la tendencia positiva de la actividad y el papel del aeropuerto como infraestructura estratégica para la movilidad, el turismo y el desarrollo económico de la Región de Murcia.

El Aeropuerto de Murcia incorpora a Tenerife Norte en sus conexiones

