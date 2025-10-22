La Aemet lo tiene claro: este miércoles predominarán los cielos nubosos en Tenerife y no se descarta que llueva

La jornada de este miércoles, 22 de octubre, en Canarias estará marcada por cielos nubosos y temperaturas suaves, que oscilarán en la isla de Tenerife, entre los 21ºC de mínimas y los 27ºC de máximas.

En concreto, los cielos nubosos predominarán por la mañana y por la tarde, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mientras que no se descarta que haya alguna lluvia débil en horas de la madrugada.

En el mar habrá noreste 4 o 5 en el sureste y noroeste, noreste 2 a 4 en el resto. Marejadilla o marejada. En costa oeste, variable 1 a 3 y rizada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros aumentando.

Previsión del tiempo por islas para este miércoles:

TENERIFE

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste a primeras y últimas horas, y en el sur y oeste de la isla durante la tarde. No se descarta lluvia débil en horas de la madrugada en el nordeste. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, algo más intenso en el sureste y flojo en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 27

LA GOMERA

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, cuando no se descartan precipitaciones débiles de madrugada. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 26

LA PALMA

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste, sin descartar lluvias débiles a primeras y últimas horas del día. En zonas de interior aumentará a nuboso durante las horas centrales y la tarde, con baja probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada. En zonas de interior, intervalos nubosos, más compactos durante las horas centrales y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, moderado de madrugada, flojo el resto del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 18 24

LANZAROTE

Intervalos nubosos, más compactos a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 21 27

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante las horas centrales y la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 26

GRAN CANARIA

En el norte y este, nuboso a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional durante la madrugada y apertura de claros durante el resto del día. En el resto de zonas, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en los extremos sureste y noroeste, y flojo en cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26