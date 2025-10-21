DIRECTO: Revive el recorrido de la 'Morenita' entre Candelaria y Santa Cruz de Tenerife

La Virgen de Candelaria inició su camino hacia Santa Cruz de Tenerife. Pocos minutos después de las siete la mañana de este sábado, 11 de octubre, la venerada imagen salía de la Basílica acompañada por miles de fieles, el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, entre otras autoridades.

La Morenita recorrió diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre.

Humberto Gonar La Virgen de Candelaria llega por autopista a la cárcel Tenerife II La Patrona visita con manto corto a los 1.022 internos de la prisión en una imagen atípica: sin andas, solo con una estructura para cargar a hombros

Humberto Gonar Ríos de personas para ver a la Virgen de Candelaria en La Concepción: "Está bonito esto y nunca entramos aquí" Centenares de mayores protagonizaron la primera eucaristía con la Patrona en la parroquia matriz en un día marcado por promesas y agradecimientos por la vida

María Pisaca La Candelaria recibe las primeras visitas de fieles en la Concepción Los primeros fieles se han acercado este domingo, 12 de octubre, hasta la iglesia matriz de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife, para visitar a la Virgen de Candelaria. La patrona de Canarias se encuentra desde ayer en el templo en su visita de dos semanas a la capital tinerfeña. María Pisaca

El Día La 'Morenita' inicia su estancia en Santa Cruz tras la compañía de 100.000 personas entre Candelaria y la capital La patrona de Canarias estará durante dos semanas en la parroquia de la Concepción antes de emprender su regreso el próximo 24 de octubre a su basílica

Humberto Gonar/Gustavo Oliveira/Domingo Ramos La Virgen de Candelaria desborda Santa Cruz a su llegada Los peregrinos se multiplican en el Suroeste y Taco. Los Gladiolos acoge una ofrenda de migrantes antes del colofón en la plaza de España

María Pisaca 'La Morenita' en la Plaza de España La Virgen de Candelaria acaba su recorrido por Santa Cruz de Tenerife en la Plaza de España El Día

María Pisaca La 'Morenita' se acerca a La Concepción en Santa Cruz de Tenerife La Virgen de Candelaria avanza en su recorrido por Santa Cruz de Tenerife y se acerca a la iglesia de La Concepción tras pasar por Ramón y Cajal y Capitanía Marítima. María Pisaca

Humberto Gonar Los migrantes recuerdan en Los Gladiolos el día que dejaron a su madre y se encontraron con la Virgen de Candelaria La peregrinación comienza su tramo más solemne con dirección a la plaza de España

La Virgen de Candelaria hace un alto en Los Gladiolos El Día