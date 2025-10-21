Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO: Revive el recorrido de la 'Morenita' entre Candelaria y Santa Cruz de Tenerife

El recorrido de la patrona de Canarias desde su basílica hasta la capital tinerfeña finalizó con un acto multitudinario en la Plaza de España antes de su llegada a la parroquia de La Concepción

'La Morenita' en la Plaza de España

'La Morenita' en la Plaza de España

Santa Cruz de Tenerife

La Virgen de Candelaria inició su camino hacia Santa Cruz de Tenerife. Pocos minutos después de las siete la mañana de este sábado, 11 de octubre, la venerada imagen salía de la Basílica acompañada por miles de fieles, el obispo de Tenerife, Eloy Alberto Santiago; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, entre otras autoridades.

La Morenita recorrió diferentes puntos de los municipios de Candelaria, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife hasta llegar a su destino final: la parroquia de La Concepción, donde permanecerá hasta el 24 de octubre.

Sigue en directo todos las noticias y reportajes que publica El Día en torno a este acto de la Patrona de Canarias.

