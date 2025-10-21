El restaurante al que debes ir sí o sí en Tenerife: sirve el pollo más famosos desde 1962

La gastronomía canaria no deja indiferente a quienes la prueban. Sus platos característicos conquistan a cada turista y los invitan a volver una y otra vez.

El creador de contenido conocido como Cocituber, conocido recorrer España en busca de los mejores restaurantes, ha visitado uno de los locales más emblemáticos de Tenerife, donde el pollo es el gran protagonista. Su experiencia ha sido tan positiva que no ha dudado en recomendarlo a todos sus seguidores.

Desde 1962

El Restaurante Oasis, ubicado en Adeje, lleva sirviendo su famoso pollo desde 1962, acompañado de una salsa secreta que lo convierte en un plato único y esencial para quienes viajan a la isla. Entre los vecinos, es conocido como "el bar de los pollos de Adeje".

Su carta es breve, pero ofrece los productos imprescindibles para disfrutar de la gastronomía típica canaria a precios inmejorables.

El sabor tradicional a precios irresistibles

En el Restaurante Oasis, la sencillez y el sabor tradicional son los protagonistas. Su plato estrella es el pollo frito al estilo casero, se sirve en raciones de tres piezas por tan solo 5 euros, una recetas que mantienen intacta desde 1962, y que se ha convertido en una parada obligatoria para todos los visitantes de a la isla.

Para acompañarlo, el local ofrece papas fritas (2,75 €) o papas arrugadas por (3,40 €), además de ensalada (2,75 €) como guarnición. No puede faltar el clásico pan normal o de ajo (1,25 - 1,5 €), ideal para disfrutar junto a alas papas de su tres mojos, el picón, el verde y el famoso "mojo Oasis", elaborado con una receta exclusiva de la casa.

El menú puede finalizar con una selección de postres y tartas artesanales, con precios que oscilan entre 5 y 6 euros, perfectos para completar la comida con un toque dulce.

Recomendación

Tras finalizar la agradable comida, el creador de contenido no dudo en recomendar el restaurante tinerfeño a todos sus seguidores. "Me lo ha recomendado todo el mundo y está que lo flipas muyayo", comenta.

Su receta, trasmitida de generación en generación, ha convertido este establecimiento en un lugar imprescindible para quienes visiten Tenerife. Por unos 15 euros por personas aproximadamente, se puede disfrutar de comida casera, tradicional y de calidad en un ambiente familiar y cercano.

Ubicación

El establecimiento se encuentra en calle Grande, 5, Adeje (Santa Cruz de Tenerife). Abre de lunes a domingo de 13:00 a 22:00, sin descanso semanal, para que tonto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar del pollo más famoso de la isla cualquier día de la semana.