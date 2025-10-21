El pueblo que es una joya de Tenerife por sus vistas y su historia
Este municipio norteño es uno de los favoritos de los turistas
Tenerife cuenta con múltiples rincones que pueden catalogarse como una joya de la naturaleza. El Parque Nacional del Teide, sin duda, con su título de Patrimonio de la Humanidad, es uno de ellos. Pero, si hablamos de pueblos, la joya de la corona es Garachico.
Esta pequeña localidad al norte de la isla, de hecho, es considerada como uno de los pueblos más bonitos de España, y no es para menos. Sus montañas, su costa, sus vistas, su arquitectura colonial y hasta su propio historia hacen que este enclave tinerfeño sea escogido cada vez más por múltiples turistas que buscan descubrir espacios nuevos y repletos de encanto.
Garachico cuenta con una historia marcada por la erupción del Volcán Trevejo, que destruyó buena parte del pueblo, pero supo resurgir de sus cenizas hasta consolidarse como un destino turístico repleto de belleza.
Historia
En el siglo XVI, Garachico vivió una prosperidad económica basada en el tráfico comercial con Europa, América y África. Su histórico puerto fue esencial para el comercio marítimo, dotándola de un gran protagonismo. Sin embargo, también sufrió importantes catástrofes.
Desde el fuerte oleaje a la epidemia de la peste o plagas de langostas y hasta graves incendios. A pesar de ello, siempre pudo reponerse, pero no fue igual tras la erupción del volcán Trevejo en 1706, que acabó con su puerto y motor de la economía.
Emigración
Este hecho provocó que la actividad comercial se redirigiese a la agricultura y la pesca. Lamentablemente, estos sectores no eran tan prósperos, lo que obligó a muchos vecinos a emigrar a América.
Pero, décadas después, Garachico ha sabido reinventarse y convertirse en un núcleo histórico de gran valor.
Protagonista en Netfllix
El reciente estreno de la película 'Bajo un volcán', protagonizada por William Levy y Maggie Civantos, rodada en buena parte en Garachico, ha hecho que la localidad tinerfeña pueda ser conocida en todo el mundo.
Desde su estreno en la plataforma, la cinta se sitúa entre las más populares, lo que ha permitido dar un enorme protagonismo al municipio.
