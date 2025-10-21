La Policía Nacional trabaja "de forma activa" en la desaparición de un menor en Tenerife
El chico de 13 años fue visto por última vez este lunes en la capital chicharrera
La Policía Nacional ha informado de que trabaja "de forma activa" en la desaparición de un menor de 13 años ocurrida en la tarde de este lunes, 20 de octubre, en la capital tinerfeña.
SOS Desaparecidos activó este lunes una alerta por la desaparición del menor que considera "altamente vulnerable" y que fue visto por última vez en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
La Policía Nacional en un mensaje difundido ha señalado que está trabajando de "manera activa" en este caso y ha precisado que de momento no se puede facilitar más información.
Datos
El menor, Ione D. M., mide entre 1,60 y 1,65 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo y ojos castaños. En el momento de su desaparición, Ione llevaba un pantalón oscuro, camiseta clara y zapatillas negras.
- La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
- Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
- El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
- La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
- Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas
- El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
- ¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas
- El plan contra los atascos en Tenerife prioriza el tren del Sur, relega el del Norte y prevé 2.000 millones para las carreteras