La Policía Nacional trabaja "de forma activa" en la desaparición de un menor en Tenerife

La Policía Nacional ha informado de que trabaja "de forma activa" en la desaparición de un menor de 13 años ocurrida en la tarde de este lunes, 20 de octubre, en la capital tinerfeña.

SOS Desaparecidos activó este lunes una alerta por la desaparición del menor que considera "altamente vulnerable" y que fue visto por última vez en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

La Policía Nacional en un mensaje difundido ha señalado que está trabajando de "manera activa" en este caso y ha precisado que de momento no se puede facilitar más información.

Datos

El menor, Ione D. M., mide entre 1,60 y 1,65 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo y ojos castaños. En el momento de su desaparición, Ione llevaba un pantalón oscuro, camiseta clara y zapatillas negras.