La piscina de Garachico cierra por la baja de dos trabajadores municipales

Martes de octubre sin chapuzón en la piscina municipal de Garachico. La instalación cierra este martes 21 de octubre por la baja laboral de dos trabajadores municipales, vigilantes que desempeñan su labor en varias infraestructuras públicas. En total, el Ayuntamiento cuenta con tres empleados con estas funciones.

A las puertas del chapuzón

Una quincena de vecinos se quedan a las puertas de la instalación a las 9:00 horas, cuando estaba prevista su apertura, sin saber por qué no podían acceder. Una vecina subió una foto a sus redes sociales en la que aparece un grupo de personas: "Aquí estamos todos esperando y sin avisar", se lee en la imagen. El grupo está compuesto por personas de avanzada edad, algunas de ellas con bastones, y también un joven con muletas.

Para algunos vecinos de Garachico es la primera vez que ocurre, al menos este verano, si bien en 2024 se vivieron situaciones parecidas. Para otras, como Reyes Méndez Luis, es el segundo cierre de la piscina este año. "Ya pasó en septiembre, porque uno de los empleados que abre la piscina empezó sus vacaciones", relata.

Por necesidad

Méndez Luis acude todas las mañanas a las 9:00 horas a nadar para paliar los dolores que padece. Esta garachiquense cuenta que al llegar a la puerta de la instalación solo estaba el de la limpieza, quien les advirtió que "aquí no hay nadie para abrir". La usuaria de la piscina se queja de las formas de anunciar el cierre, puesto que "no todo el mundo tiene redes sociales. Deberían avisar mediante algún cartel, en físico", reclama.

Según esta garachiquense, el 99% de las personas que van a la piscina a esta hora de la mañana "lo hacemos por necesidad. No es que vayamos a coger sol. Hay gente de Garachico, pero también de Icod de los Vinos o de La Guancha". Reyes Méndez acusa de falta de control a la corporación municipal por lo ocurrido con los trabajadores municipales de la piscina. "Es una falta de respeto para los que pagamos el bono", aclara.

Falta de comunicación

La falta de comunicación institucional en este caso es una de las principales quejas del grupo de vecinos. El alcalde de Garachico, Heriberto González (CC), pide disculpas en redes sociales por no avisar del cierre de la piscina. El consistorio no emitió ningún comunicado previo para que sus usuarios no acudieran como cada mañana. Según el regidor garachiquense, la baja de estos empleados municipales imposibilita el cumplimiento de los turnos laborales y la contratación de corta duración no es viable para la institución local.

El miércoles 22 de octubre se restablecerá el orden en los turnos de los vigilantes municipales y todo volverá a la normalidad en la piscina de Garachico. Así lo asegura González, quien asume la responsabilidad del error en la comunicación que dejó a una quincena de vecinos a las puertas de la piscina municipal a las nueve de la mañana.