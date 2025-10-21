Un parking en altura de 850 plazas, un túnel de acceso y pasarelas: medidas para mitigar el colapso del Puerto de Los Cristianos

El Puerto de Los Cristianos, situado en el municipio de Arona, se encuentra totalmente colapsado. Ya se empiezan a dar los primeros pasos para intentar solucionar una situación que sufren diariamente pasajeros, vecinos y turistas, debido a las largas retenciones de tráfico en la zona. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha licitado, por un importe de casi 170.000 euros, la redacción del proyecto constructivo en el que se establecerán las medidas de mejora de la operatividad portuaria y del tráfico de acceso a este puerto. Éstas se desarrollarán a raíz de una propuesta inicial, que consiste en la demolición de la actual estación marítima, para construir un nuevo edificio de servicios; en la instalación de un parking en altura, con unas 850 plazas, aproximadamente; en la creación de dos pasarelas peatonales, y en la construcción de un túnel o paso inferior para los vehículos, en el acceso al puerto.

El recinto portuario de Los Cristianos ocupa el primer lugar de Canarias en cuanto al tráfico de pasajeros, debido a sus enlaces con los puertos de San Sebastián de La Gomera; de La Estaca, en la isla de El Hierro, y de La Palma. A esto se suman los diversos barcos que se dedican a la práctica de las excursiones turísticas e, incluso, cruceros. Según se indica en la memoria justificativa de la licitación, el Puerto de Los Cristianos ha experimentado un considerable crecimiento en cuanto a actividades, trayectos, pasajeros y vehículos, "pero no así en sus infraestructuras, por lo que, actualmente, se encuentra colapsado".

Para optimizar el uso de los espacios terrestres de esta instalación, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife considera que es necesario realizar un planteamiento de distintas alternativas para dar respuesta, de manera eficiente, a la operativa terrestre portuaria y al tráfico de acceso al Puerto de Los Cristianos. El organismo estatal encarga la redacción de este proyecto "para obtener así la mejor solución a adoptar, recogiendo, de manera detallada, las actuaciones y obras que se deben llevar a cabo". La empresa que resulte adjudicataria deberá redactar el proyecto en un plazo de siete meses.

Eso sí, desde la Autoridad Portuaria se aporta una "propuesta base", sobre la que se desarrollarán el proyecto y las distintas alternativas. En este sentido, se estima que la ejecución de las obras se prolongue durante 15 meses y supongan una inversión de unos 16 millones de euros, aproximadamente.

Parking

En primer lugar, Puertos de Tenerife indica que, para dar respuesta a la necesidad de albergar espacio suficiente para los casi 300 vehículos que acceden a las navieras Fred Olsen y Armas en cada viaje, se hace necesario dotar al puerto de un edificio de aparcamientos en altura, que contará con unas 850 plazas, aproximadamente. El organismo estatal destaca que este parking, además de servir como zona de embarque o de maniobras en su planta baja, también servirá de apoyo para los turistas y residentes que buscan estacionamiento para disfrutar de las playas próximas. Este edificio de aparcamiento tendrá que ser totalmente desmontable.

Estación marítima

Esta actuación conlleva, agrega la Autoridad Portuaria, la demolición de la actual estación marítima, con el objetivo de generar la zona de maniobras o embarque, "por lo que será necesario disponer de un nuevo edifico de servicios". La planta baja acogerá las oficinas, aseos y los puestos de la Guardia Civil y Policía Portuaria, mientras que la planta superior albergará también oficinas y las dependencias de Capitanía. Ésta previsto que este edificio se construya en la entrada del Puerto de Los Cristianos y también deberá ser totalmente desmontable.

Tráfico

En lo que respecta a la ordenación y reorganización del tráfico, el proyecto tendrá que definir las estructuras necesarias que permitan la conexión rodada, "así como posible nuevos puntos de accesos que posibiliten canalizar los distintos tráficos rodados y su interconexión". Para los peatones, el proyecto debe incluir elementos que permitan la conexión, "de forma cómoda y segura", entre la playa de Las Vistas, el nuevo edificio de aparcamientos y la zona de embarque. Asimismo, se tendrán que definir las zonas de espera, las conexiones entre el edificio de servicios y la zona de carga y descarga de pasajeros de transporte público y turístico, "reduciendo la interferencia entre los tráficos peatonales y rodados".

Túnel

La propuesta base de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife incluye la construcción de un túnel o paso inferior para el acceso de los vehículos al Puerto de Los Cristianos, la instalación de una pasarela de comunicación para el edificio de servicios, y la creación de una pasarela de 300 metros que comunique a los pasajeros de los buques con el edificio de aparcamientos y la playa.

Alternativas

Por otro lado, el proyecto también deberá incluir la reconfiguración de la explanada portuaria. El pliego de prescripciones técnicas de la licitación de la redacción del proyecto establece que se tendrá que realizar un análisis de alternativas "para alcanzar los objetivos deseados". "El análisis concluirá con una serie de actuaciones propuestas que incluirán la justificación de las edificaciones y construcciones que deben desaparecer".