El Instituto Geográfico Nacional alerta de un nuevo terremoto en Tenerife: es el cuarto seísmo fuerte en solo cuatro días registrado en el litoral de la isla

La costa este de Tenerife ha vivido varios días de notable actividad sísmica. Desde el pasado fin de semana, los sensores del Instituto Geográfico Nacional (IGN) han registrado cuatro terremotos con magnitudes superiores a 2,6 grados en la escala de Richter. Los temblores, localizados a varios kilómetros del litoral, no han causado daños materiales ni personales, aunque las autoridades mantienen una vigilancia constante ante el incremento de la actividad para detectar posibles cambios geológicos en la zona.

Desde el pasado sábado, la zona oriental de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha registrado un total de siete temblores. La mayoría se han concentrado al sureste de la isla, en pleno océano Atlántico, entre Tenerife y Gran Canaria. Aunque solo uno de los seísmos ha sido perceptible en tierra, el aumento en la intensidad ha despertado la atención de los expertos, ya que algunos superaron los 3 mbLg. Por el momento, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) mantiene la vigilancia activa para analizar si se producen cambios significativos en la actividad sísmica.

Los especialistas señalan que este tipo de movimientos son habituales en zonas volcánicas como las Islas Canarias, aunque no descartan que puedan estar relacionados con procesos magmáticos en las profundidades marítimas.

Así han sido los terremotos de Tenerife

El terremoto más intenso de esta reciente serie de seísmos se registró el sábado 18 de octubre, a las 20:20 horas, a unos 18 kilómetros de la costa entre La Jaca y San Miguel de Tajao. Pese a originarse a 29 kilómetros de profundidad, el temblor alcanzó una magnitud de 3.6 mbLg, lo que permitió que se sintiera con claridad en municipios como Granadilla de Abona, Fasnia o, incluso, en Vallehermoso, en La Gomera.

Lugares donde se sentió el terremoto de 3.4 mbLg del pasado sábado / IGN

Horas más tarde, en un margen de apenas cuatro minutos, se registraron dos temblores a unos cinco kilómetros de Fasnia. El primero alcanzó una magnitud de 2,6 mbLg a 30 kilómetros de profundidad, mientras que el segundo fue de 1.6 mbLg, a 26 kilómetros bajo el fondo marino. Ya durante la madrugada del 19 de octubre, los sensores del Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectaron otro seísmo de 1.6 mbLg, a 8 kilómetros de profundidad y a más de 20 kilómetros del litoral. Horas más tarde, al mediodía, se produjo otro temblor de 2.3 mbLg en el mismo punto donde la tierra había vibrado unas 12 horas antes.

La actividad sísmica continuó el lunes por la tarde, con un nuevo seísmo de 1.5 mbLg a 10 kilómetros de profundidad frente a la costa. El último temblor significativo tuvo lugar esta madrugada, a las 02:14 horas, cerca de El Cabezo, con una magnitud de 3.2 mbLg y 25 kilómetros de profundidad, aunque apenas fue perceptible en tierra firme.

Último terremoto de 3.2 mbLg registrado durante la madrugada del martes 21 de octubre / IGN

A esta serie de movimientos en Tenerife se suman otros dos seísmos de baja intensidad registrados el sábado pasado al oeste de la isla de El Hierro, lo que confirma una semana especialmente activa en el archipiélago canario.

El Instituto Geográfico Nacional seguirá informando de nuevos terremotos en Tenerife, mientras pide mucha prudencia a los ciudadanos de las islas.