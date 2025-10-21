Una folía por los presos en la visita de la Virgen de Candelaria a la cárcel Tenerife II
Lourdes Hernández, de Llano del Moro, emocionó con su cántico a la 'Morenita' en El Rosario
La Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, sigue dejando momentos emotivos allá por donde pasa.
Este martes, la 'Morenita' fue trasladada a la prisión Tenerife II, en el municipio de El Rosario, donde la recibieron los internos que de forma voluntaria quisieron participar en el acto y funcionarios de la cárcel junto al obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, e integrantes de la Pastoral Penitenciaria.
Aplausos y cánticos para la 'Morenita'
El acto se desarrolló en medio de una gran emotividad, al igual que a la salida de la imagen del centro de internamiento, donde la Candelaria fue recibida entre aplausos mientras los que salían del recinto la acompañaban cantando la popular letra de Virgen de Candelaria.
Lourdes Hernández, vecina de Llano del Moro, le cantó una folía a la Virgen que llegó al alma de todos los presentes.
Un recorrido sorpresa
La organización de la visita sorprendió por el recorrido que finalmente siguió la comitiva mariana. Aunque en un principio se anunció que el trayecto se haría por La Cuesta, sin embargo, a primera hora de la mañana camino de la cárcel, se decidió coger la autopista del norte de Tenerife.
El regreso se hizo por la carretera del distrito suroeste de Santa Cruz de Tenerife desde El Sobradillo, pasando por Barranco Grande, Taco, Hospital Universitario La Candelaria, el barrio Buenos Aires, Avenida Manuel Hermoso Rojas hasta la Avenida Marítima y desde ahí, hasta la parroquia Matriz de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife.
En ese templo permanecerá hasta el próximo viernes, 24 de octubre, cuando a las 19.00 horas, iniciará el camino de regreso a su basílica en Candelaria. A continuación, se celebrará, a las 20.00 horas, una misa en la Plaza de España de la capital tinerfeña y la procesión de las candelas, que marca la vuelta de la patrona de Canarias a su basílica.
Se prevé que la Virgen llegue a la Villa Mariana a las 12.00 horas del sábado.
Habrá ampliación.
