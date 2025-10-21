Condenado a 14 años de cárcel un octogenario por abusar de sus dos nietas menores en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 14 años de cárcel y al pago de 60.000 euros a un hombre de 85 años por abusar sexualmente de dos nietas, ambas menores de edad.

La Sala da por probado que el hombre abusó desde que las niñas, que son primas, tenían 6 y 7 años hasta los 14 y 15, respectivamente, cuando se quedaban a su cargo casi todas las tardes porque los padres no podían atenderlas por motivos laborales.

Los hechos sucedieron entre 2006 y 2015, antes pues de la entrada en vigor de la conocida como 'ley del sí es sí', por la que se tipifica como agresión sexual cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento.

Las niñas a su cargo

Según se recoge en la sentencia, el procesado estaba al frente de una cantina en Santa Cruz de Tenerife y los fines de semana de una sociedad, y cuando los padres salían por la noche dejaban a las niñas a su cargo.

Para doblegar cualquier mínima oposición que a sus actos pudieran realizar las menores, el procesado, aprovechándose de la figura de autoridad que representaba, además de decirles que era normal las agarraba con fuerza.

Igualmente se enfadaba con ellas o lloraba como si estuviera triste y les decía que no contaran nada porque iban a destruir a la familia si lo hacían.

Por dinero

En su defensa el hombre alegó que la denuncia de una de las menores se debía a que quería sacarle dinero porque el padre se había arruinado y, de hecho, le habían pedido que le entregaran joyas de su mujer ya fallecida y dinero en efectivo, y también por el noviazgo iniciado por la mayor de ellas.

Argumentos que la Sala considera "huérfanos de respaldo probatorio e incluso resultan inverosímiles porque los recursos del procesado eran muy limitados y tampoco existe relación alguna entre que su nieta tuviera pareja con lo ocurrido". De hecho, se lo contó a su madre antes de tener novio.

Tratamiento psicológico

Las niñas debieron ser sometidas a tratamiento psicológico y una de ellas llegó a sufrir alopecia cuando tenía diez años, alteraciones de carácter que se manifestaban en rebeldía y problemas para llevar a cabo relaciones sexuales con normalidad.

Su prima también mostró un fuerte cambio de actitud con ataques de ira, por lo que los padres la llevaron al psiquiatra y psicólogo, donde no llegó a contar lo que aún estaba pasando y de hecho ni siquiera se lo decía a su prima.

Cuando los padres pidieron explicaciones al acusado este no justificó ni negó nada sino que se limitó a bajar la cabeza y a continuación varios testigos relataron el comportamiento del hombre con las niñas que siempre les resultó sospechoso.

El acusado queda absuelto de dos delitos de exhibición de material pornográfico de los que era acusado por la Fiscalía.