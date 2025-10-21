Cerca de 300 profesionales celebraron la Fiesta de la Candela

La Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Santa Cruz de Tenerife (Asinelte, integrada en Femete) celebró el pasado viernes 10 de octubre una nueva edición de la Fiesta de la Candela, un encuentro emblemático que reunió a cerca de 300 profesionales, empresarias y empresarios del sector eléctrico y de las telecomunicaciones de Canarias en el Castillo de La Laguna. En el evento participaron autoridades como la directora general de Industria, Ana Zurita, y el consejero insular de Industria, Manuel Fernández.

Durante la ceremonia, Asinelte y Feníe Energía entregaron una donación de mil euros para la Fundación Canaria Madre del Redentor. También Asinelte entregó sus reconocidos galardones, las Candelas de Plata 2025, distinciones que premian la contribución destacada de personas e instituciones al desarrollo de la industria eléctrica, empresarial o social del Archipiélago. Estos premios representan un símbolo de honor, gratitud y compromiso con el progreso y la excelencia del sector.

En esta edición, las Candelas de Plata se concedieron a Benicio Alonso Pérez, a título póstumo, y a Enrique Pérez Darias, en reconocimiento a sus trayectorias ejemplares y a su influencia en el fortalecimiento del tejido industrial, educativo y profesional de Canarias. La Fiesta de la Candela 2025 se consolidó así como un homenaje a estas trayectorias inspiradoras y como un espacio de encuentro para reflexionar sobre el presente y futuro del sector, destacando los valores de innovación, sostenibilidad y colaboración que guiarán su crecimiento en los próximos años.

Homenaje póstumo a Benicio Alonso Pérez

Asinelte rindió un sentido homenaje a Benicio Alonso Pérez, quien recibió la Candela de Plata 2025 a título póstumo por su extraordinaria trayectoria profesional y su firme compromiso con la ingeniería y el desarrollo industrial de Canarias. Con esta distinción, Asinelte quiso mantener viva su memoria y agradecer su dedicación, vocación de servicio y contribución al desarrollo industrial y profesional de Canarias.

Reconocimiento a Enrique Pérez Darias

Por su parte, Enrique Pérez Darias recibió la Candela de Plata 2025 en reconocimiento a su extensa trayectoria profesional, su compromiso con la formación técnica y su aportación al desarrollo del sector eléctrico y electrónico en Canarias. Asinelte subrayó su valiosa aportación al progreso del sector, su impulso a la innovación tecnológica y su compromiso con la formación de profesionales altamente cualificados que hoy integran empresas e instituciones de toda Canarias.

Más imágenes de la Fiesta de la Candela en este enlace: https://asinelte.com/2025/10/14/asi-se-vivio-la-fiesta-de-la-candela-2025/