El Rosario quiere mejoras en sus guaguas: una ruta a Las Lagunetas y más servicios para la costa

El Rosario pide mejoras para su transporte público. El último pleno dejó un acuerdo unánime con una batería de medidas, entre las que destaca la creación de una línea a Las Lagunetas y más servicios entre la costa rosariera y Santa Cruz. La iniciativa fue presentada por el grupo de gobierno y derivará en una solicitud al Cabildo de Tenerife, que tiene las competencias en esta materia.

«Instar al Cabildo Insular de Tenerife a la creación de una línea de guagua regular hacia el Llano de Las Lagunetas, que garantice el transporte público de los residentes de este núcleo, pudiendo coordinarse en un futuro con la eventual guagua de acceso al Parque Nacional del Teide por La Esperanza», recoge el punto sobre la nueva ruta que se solicita.

El Chorrillo

También destaca la decisión de pedir a la institución insular el «aumento de la frecuencia de las líneas 138 y 139 (Santa Cruz-Radazul-Tabaiba), especialmente durante los fines de semana de temporada alta». Además, se reivindicará que se restablezca la conexión de la línea 127 de Titsa con el núcleo de El Chorrillo-Llano Blanco, «o se arbitre una solución alternativa que garantice el transporte público en guagua por parte de sus vecinos».

«Instar al Cabildo Insular de Tenerife a que el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (Pimsit) contemple de forma expresa el transporte a la demanda en El Rosario, apoyando y financiando experiencias municipales ya diseñadas en este municipio» y «Dar traslado de los presentes acuerdos al Cabildo Insular de Tenerife, a la Consejería de Movilidad del Gobierno de Canarias y a las asociaciones vecinales afectadas» son el resto de medidas contempladas.

Encuentro vecinal

En lo relativo a Las Lagunetas, uno de los antecedentes destacados es que el 11 de julio de 2024 el Ayuntamiento de El Rosario acogió un encuentro con representantes de la Asociación de Vecinos de Llano de Las Lagunetas, empresas locales y la Corporación municipal, en el que se abordaron demandas de movilidad y de cobertura ante los riesgos de incendios forestales. «En esa reunión quedó de manifiesto la importancia de la puesta en marcha de una línea de transporte público por la carretera de La Esperanza (TF-24) hacia el Parque Nacional del Teide, que, además de atender la demanda turística y contribuir a reducir la presión de vehículos en el Parque Nacional del Teide, daría cobertura directa a los residentes de Las Lagunetas, al encontrarse dicho núcleo en su itinerario», se apunta en la exposición de motivos de la moción aprobada.

«El Rosario necesita de un transporte público más regular y eficaz porque existe una brecha evidente entre las poblaciones de la zona alta y de la zona baja a quienes les es más fácil ir a otros municipios, como La Laguna o Santa Cruz, que moverse por su propio territorio», expresó el alcalde, Escolástico Gil (IR-Verdes), sobre el contexto en movilidad en el que vive el municipio. «Esperamos que el Cabildo tome en consideración un acuerdo que fue aprobado por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, incluidos los que forman parte del gobierno insular», añadió.

«Gran malestar»

Gil precisó que la eliminación de la conexión con El Chorrillo «causó gran malestar y graves impedimentos, especialmente para personas mayores y jóvenes», y añadió que «Las Lagunetas necesita de una línea de transporte público». «Creemos lógico que, dentro de la estrategia insular para hacer más sostenible y seguro el acceso al Parque Nacional del Teide, se apueste por el transporte público en guagua desde La Esperanza, que es el principal acceso al parque desde el Área Metropolitana», manifestó.