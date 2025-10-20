La rápida respuesta de un restaurante de Tenerife frente a intoxicaciones en su local: "Decidimos actuar de inmediato y llamar a Emergencias"

Sufrir una intoxicación alimentariaen un restaurante puede ser fatal tanto para la persona afectada, según la gravedad de la situación, como para el propio local, en cuanto a la posible pérdida de clientes.

Sin embargo, ante esta situación, un restaurante de comida rápida de Tenerife ha actuado como pocas veces hemos visto: dando la cara. Los responsables de 922 Bocatería, establecimiento ubicado en Taco, han publicado unos vídeos en su red social de TikTok explicando lo sucedido el pasado 13 de octubre y todos los pasos que han dado tras recibir el aviso de que varias personas se habían intoxicado tras comer en su local.

Además, los responsables están colaborando con las autoridades para llegar al origen del problema.

Aviso desde el hospital

Los jóvenes explican en su vídeo que fue una doctora del Hospital de la Candelaria la que les dio el aviso sobre las intoxicaciones. En concreto, varias personas que cenaron en el local tenían problemas gastrointestinales, con vómitos y diarrea. Así, aunque se pensó que podría ser un brote de salmonelosis, esto quedó descartado.

Rápida actuación

Ante esta situación, los responsables del local decidieron "actuar de inmediato" y llamar a los servicios de emergencia para conocer el protocolo a llevar a cabo en este tipo de casos.

Tras esta llamada, decidieron cerrar el local unos días hasta conocer el foco del problema.

Inspección de Sanidad

Tras la inspección de Sanidad, y recibir algunos consejos de mejora, los responsables decidieron congelar el pollo que previsiblemente podría estar afectado, para que las autoridades sanitarias cogieran las muestras necesarias para intentar localizar la bacteria causante de los problemas gastrointestinales de los clientes.

Posibles causas

Además, los jóvenes explican que las razones que les han dado es que hubiera una contaminación cruzada, que hubiera una mala praxis o que, directamente, el pollo vino en mal estado.

Por este motivo, y para mayor seguridad de los clientes, los encargados han procedido a tirar todo el género abierto, para evitar cualquier posible contaminación, además de desinfectar todo el local.

Contacto con los afectados

Los responsables de 922 Bocatería han querido ofrecer sus disculpas a los clientes afectados y, más allá de eso, les ofrecen acompañarles en este proceso, para lo cual, ya han contactado con su seguro. Por ello, los clientes que cenaran ese día en el local y hayan enfermado, pueden contactar con ellos en el mail soporte@922bocateria.com para que puedan guiarles ante esta situación.