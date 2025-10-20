Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas

El antiguo y emblemático Hotel Parque San Antonio, situado en el entorno del Parque Taoro en el Puerto de la Cruz, comenzará en diciembre una nueva etapa bajo la marca internacional Radisson, que debutará con esta adquisición por primera vez en Tenerife. Tras una completa rehabilitación, el establecimiento pasará a llamarse Radisson Resort & Residences Tenerife, y abrirá sus puertas el próximo 15 de diciembre. El complejo se convertirá así en el tercer hotel del municipio con categoría cinco estrellas, una certificación de calidad con la que ya cuentan el Hotel Botánico & Oriental Spa Garden y el Gran Hotel Taoro.

El proyecto comenzó en mayo después de obtener el permiso urbanístico del área de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Los trabajos realizados desde entonces han supuesto una transformación integral de las instalaciones para adaptarlas a los más altos estándares de sostenibilidad, eficiencia energética y calidad arquitectónica.

La propiedad del complejo pertenece a la sociedad Tenerife Assets Company, que cuenta con una amplia participación canaria. La gestión, por su parte, correrá a cargo de Canarian Hospitality, una empresa especializada en el desarrollo de alojamientos de alto nivel en Canarias. La operación busca situar al municipio dentro del circuito internacional de turismo premium manteniendo al mismo tiempo su identidad local.

57 años de historia

Aunque el hotel deja atrás 57 años de historia, la rehabilitación ha respetado la esencia arquitectónica canaria del edificio. De esta manera, el renovado complejo conservará elementos como los tejados de cuatro aguas pero incorporará un diseño más actual y acorde con los estándares de su nueva categoría. "La intervención también ha potenciado la luminosidad natural y puesto en valor sus jardines y árboles, concebidos ahora como refugios climáticos dentro del recinto", señala el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández.

En materia de sostenibilidad, se han eliminado tres pozos de aguas negras del antiguo edificio y se ha renovado por completo la instalación de saneamiento, de tal modo que ahora estará conectada al sistema de red municipal. Con ello, se garantiza una gestión más eficiente del agua y se da un paso hacia un modelo de alojamiento más sostenible.

Bienestar laboral

La reforma también ha tenido en cuenta la accesibilidad y el bienestar laboral de las camareras de piso. Sobre esto último, Hernández explica que "en las habitaciones se han instalado sistemas hidráulicos en las camas para facilitar el trabajo del personal de limpieza". Además, se han construido rampas en todas las zonas comunes, sustituyendo tramos de escaleras que antes dificultaban la movilidad. Y es que, hasta el momento, para acceder a zonas comunes como el comedor o la recepción los clientes tenían que superar un tramo de escaleras.

La reforma no solo supondrá un lavado de cara para el hotel, pues el proyecto también contempla un aumento de su capacidad alojativa. Así bien, si antaño el complejo contaba con 50 habitaciones, con su rehabilitación pasará a tener un total de 240 con una mayor amplitud que le ha permitido solicitar la categoría de cinco estrellas.

La empresa encargada de la reforma vio una oportunidad en las características del complejo para poder solicitar la categoría de cinco estrellas. El presidente y director de Acosta Matos, José Daniel Acosta, explica que gracias a "la tipología, los servicios, los espacios, las habitaciones y su tamaño, se determinó que podíamos subir de categoría".