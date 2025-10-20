¿Dónde ver la lluvia de estrellas en Tenerife? Estos son los mejores lugares para disfrutar del cielo

Tenerife vuelve a protagonizar el paso de una lluvia de estrellas, tras haber observado durante dos días del mes de agosto el paso de las Perseidas.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha detallado que durante la noche del martes 21 de octubre y a lo largo de la semana, la ausencia de la Luna permitirá disfrutar de un cielo excepcionalmente oscuro para observar la lluvia de estrellas, el paso de los cometas Lemmon y SWAN, además de Saturno y la Vía Láctea.

Dos cometas brillarán sobre el cielo de Tenerife

El cometa Lemmon, descubierto por el astrónomo Carson Fuls el 3 de enero de 2025, podrá observarse durante una hora aproximadamente sobre el horizonte noroeste. En zonas oscuras y sin iluminación, podrá verse incluso a simple vista, sin necesidad de prismáticos o telescopios. Estos solo serán necesarios si se busca apreciar su brillante núcleo y su cola en dirección opuesta al Sol.

El cometa SWAN, algo más tenue, podrá seguirse con prismáticos o telescopio, cruzando la Vía Láctea por la constelación de Sagitario, sobre el horizonte suroeste. Aunque no será visible sin ayuda óptica, será un objetivo perfecto para los amantes de la fotografía astronómica.

Según IAC, la coincidencia de ambos cometas tan cerca de la Tierra es una casualidad astronómica poco común, ya que sus órbitas tiene periodos de 1.400 y más de 20.000 años respectivamente.

Los mejores lugares de Tenerife para ver la lluvia de estrellas

Tenerife tiene uno de los mejores lugares para observar el cielo nocturno, lo que facilita a los habitantes de la isla la visión astronómica que se espera esta semana en las Islas Canarias.

El Parque Nacional del Teide es un punto de referencia por excelencia. Desde lugares como el Mirador de Izaña, el Parador Nacional del Teide, El Portillo o la zona de Las Cañadas, los visitantes pueden disfrutar de una visión clara del firmamento, y lo más importante, alejada de la contaminación lumínica.

Otros puntos clave para ver el fenómeno son el Mirador de Chipeque, en La Orotova, o el Mirador de Samara, en el municipio de Guía de Isora, ambos ideales para contemplar la lluvia de estrellas y captura momentos inolvidables.