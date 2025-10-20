Jorge Rey "activa el temporal otoñal" en España: este es el tiempo que hará en Tenerife en los próximos días

Jorge Rey ha dado una mala noticia a todos los españoles: el otoño, con todas sus consecuencias, ya ha llegado. El experto ha publicado un vídeo en el que ha hecho un repaso del tiempo para los próximos días en los que una borrasca pasará por gran parte de la Península Ibérica dejando lluvias y una bajada generalizada de las temperaturas. Sin embargo, la situación será diferente en Canarias, que notará pocos cambios.

El popular meteorólogo ha adelantado en su último pronóstico que España se prepara para la llegada de un auténtico "tren de borrascas" que afectará especialmente al norte peninsular en los próximos días. Según explicaba, Galicia, Asturias y Castilla y León serán las zonas más castigadas por las lluvias.

Así es el "tren de borrascas" que marcará el tiempo en la península

La situación meteorológica en la Península cambiará de forma notable con la entrada de una borrasca atlántica que comenzó a notarse desde el pasado sábado. Jorge Rey explicaba que las primeras lluvias ya han llegado a A Coruña.

Ya durante hoy lunes, las lluvias han continuado afectando al norte de España, especialmente en Galicia y el Cantábrico. Durante la jornada han alcanzado también regiones del noreste como Aragón, Navarra y Cataluña. Rey ha apuntado que mañana martes, la inestabilidad será mayor con la llegada de nuevos frentes, provocando lluvias generalizadas en el centro peninsular, incluyendo Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

A partir del miércoles se espera una leve tregua. A pesar de ello, el meteorólogo advirtió que "lo importante se quedará de nuevo en el noroeste", con Galicia y el Cantábrico como principales focos de las precipitaciones. Según explicó, las borrascas seguirán llegando en cadena, alimentando un patrón meteorológico típico del otoño: lluvias persistentes, viento del suroeste y temperaturas más suaves.

Esta semana, las temperaturas podrían alcanzar los 25 grados en algunas zonas del norte antes de descender de nuevo hacia el final de la semana.

Canarias está al margen de las borrascas y las lluvias intensas

En Canarias, el pronóstico es mucho más estable. Según Jorge Rey, las precipitaciones no serán abundantes durante los próximos días, aunque algunos restos de las borrascas podrían dejar nubosidad y lloviznas débiles a comienzos de la próxima semana, sobre todo en las islas más occidentales.

El viento será moderado de componente suroeste, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 23 y los 27 grados en la mayor parte del archipiélago. En las zonas de medianías y cumbres, especialmente en Tenerife y La Palma, las mínimas podrían descender ligeramente por la noche, reflejando un ambiente más otoñal.

Jorge Rey ha insistido en que, aunque Canarias quedará fuera del radio principal de las borrascas, es importante mantener la atención en los cambios de viento y humedad que pueden influir en la sensación térmica. "Las islas vivirán una semana tranquila, con nubes altas en momentos puntuales, pero sin lluvias importantes", concluía el joven meteorólogo.