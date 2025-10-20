El Hotel Taoro reabre con aspiración de icono hotelero

El Gran Hotel Taoro entra en una nueva era. Tras una exhaustiva rehabilitación, el histórico establecimiento de Puerto de la Cruz prepara su gran reapertura tras casi 20 años cerrado. La intervención, con un coste de 35 millones de euros, permitió recuperar un edificio emblemático con vistas a convertirlo en un icono de la hostelería europea y un nuevo motor de proyección turística para el norte de Tenerife.

Ayer, las nuevas instalaciones albergaron una visita institucional por todos los espacios del complejo, desde las habitaciones hasta el buffet, a la que asistieron la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el vicepresidente insular, Lope Afonso; consejeros de la corporación insular; al alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso; miembros del consistorio portuense. Así como Ignacio Polanco, Manuel Polanco y Borja Pérez, presidente y vicepresidentes del grupo Timón, cabecera de Tropical Hoteles.

Características

En esta nueva etapa, el hotel contará con 199 habitaciones y suites con un diseño colonial contemporáneo que emplea materiales nobles y el diseño del artista canario Alejandro Tosco. Todas preservando uno de los valores más atractivos que tiene esta zona del municipio: las vistas panorámicas al Atlántico y al Teide.

La propuesta gastronómica se compone de cinco restaurantes y un bar bajo la dirección de chefs con estrellas Michelin como Ricardo Sanz y Erlantz Gorostiza. Además, albergará un centro de bienestar llamado SandaráWellness Center que ofrecerá tratamientos de alta gama. A estas instalaciones se suma un Centro de Congresos de 625 metros cuadrados con capacidad para 650 personas, diseñado para posicionar al hotel como sede de eventos internacionales.

Rehabilitación

El proyecto, impulsado por Tropical Turística Canaria y operado por My Way Hotels & Resorts, requirió más de un quinquenio de trabajos, tres de ellos dedicados a la ejecución de las obras. Los arquitectos Virgilio Gutiérrez y Eustaquio Martínez dirigieron una restauración que preserva la identidad arquitectónica original del inmueble, mientras que el interiorismo, firmado por Dishot, apuesta por una estética colonial moderna con materiales nobles y una paleta cálida que conecta con la tradición atlántica del municipio.

Gustavo Escobar, Rosa Dávila, Lope Afonso y Leopoldo Afonso / Arturo Jiménez

Visita

La presidenta del Cabildo de Tenerife subrayó que la apertura del complejo es una "magnífica noticia para el impulso económico y social, y para la dinamización del norte de Tenerife". Además, subrayó que las instalaciones del complejo son "fruto de la colaboración entre lo público y lo privado", agradeciendo el trabajo de todas las administraciones implicadas. En esta misma línea, Lope Afonso, valoró que la rehabilitación ha permitido recuperar "un activo que mejora la oferta turística de calidad en el municipio".

Por su parte, el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, que también celebró la reapertura del emblemático edificio, destacó que supone una oportunidad para "seguir impulsando el municipio a nivel turístico", y para avanzar en la mejora del entorno del Parque Taoro y otros puntos de la ciudad. Por su parte, el director del Gran Hotel Taoro, Gustavo Escobar, mostró su satisfacción por devolver a la vida un inmueble cargado de historia. "Emociona ver la transformación que ha vivido este edificio después de tres años de obras", afirmó.

Historia

El Hotel Taoro abrió sus puertas por primera vez el 22 de diciembre de 1890. Esconde entre sus paredes 135 años de historia por las que han pasado personalidades ilustres. Un ejemplo es la escritora Agatha Christie que pasó largas temporadas en el complejo, donde volverá a ocupar un rincón especial en el complejo, pues el hotel dedicará uno de sus rincones a homenajear a la escritora y toda su bibliografía. De esta forma, se reconoce a la dramaturga británica que tanta inspiración encontró en el hotel y en el municipio.

Fue el primer establecimiento hotelero de lujo de Tenerife, convirtiéndose en la cuna del turismo en España y marcando un antes y un después en la historia del sector turístico de Canarias. Su cierre al público se produjo en 1975. Continuó así hasta 1979 cuando se reabrió, pero esta vez convertido en el Casino Taoro, que estuvo en funcionamiento hasta 2006, año en el que el emblemático emplazamiento se ve forzado a cerrar de manera definitiva.

Vistas del hotel haciala piscina y el Teide / Arturo Jiménez

Rehabilitación

Durante casi 20 años, el inmueble ha estado sin uso, sirviendo únicamente como sede temporal del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del municipio y para la celebración de algún congreso. En 2019, tras más de una década cerrado, la empresa Tropical Turística Canaria consiguió hacerse con la adjudicación del espacio, lo que dio pie al inicio de las obras de rehabilitación. Y hoy, tras más de cinco años de trabajos, la reapertura del complejo es inminente, lo que permitirá volver a convertirse en una referencia turística en Canarias.