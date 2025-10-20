El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava

El municipio tinerfeño de La Orotava acoge desde hace cinco años una propuesta gastronómica diferente: el Bodegón El Origen, un establecimiento que abrió sus puertas en plena pandemia y que, desde entonces, ha ido consolidándose como un espacio acogedor donde la cocina local se mezcla con un entorno natural cuidado y familiar.

Este lugar ha sido destacado de forma reciente por el perfil de TikTok @guachinchesmodernos, de Jonay y Joana, conocidos por descubrir y compartir guachinches y bodegones auténticos de Canarias. En su visita, destacaron tanto el ambiente como la propuesta culinaria del local.

Uno de los grandes atractivos del Bodegón El Origen, ubicado en la barriada de San Antonio, frente a la gasolinera de Repsol, es su amplio jardín lleno de flores y plantas, ideal para quienes buscan una comida tranquila en un ambiente natural. El lugar ofrece además espacio suficiente para que los más pequeños jueguen con libertad y permite la entrada de mascotas, lo que lo convierte en una opción versátil para familias y grupos.

Nos ha gustado mucho este sitio, sus jardines son muy bonitos, también tienen interior pero nosotros reservamos en la terraza.🌳🍀 Ya le tenianos el ojo echado, pero al ver el vídeo de los compis @mesa_para_tres_por_favor nos decidimos a ir.🙌😍 Se llama Bodegón El Origen☘️ 👉En total pagamos 61,30€ 🅿️No tiene parking ♿️ Es accesible a pmr 🚾No está adaptado 💳 No❌Dispone de datáfono, si Bizum 👶🏻Hay zona para que corran 🐶Es Petfrienfly 🚗No hay grandes pechadas 📍 Barranco San Antonio 1, La Orotava ⏰Abre de viernes a domingo ☎️667041520 ⚠️Importante ir con reserva 🤷‍♀️¿Lo conocías?🙆🏼‍♂️

Platos con identidad y sabores diferentes

La cocina del Bodegón destaca por ofrecer versiones originales de platos típicos. Entre ellos, un queso especial de la casa con millo tostado, miel y confitura de higo, que sorprendió por su sabor poco convencional. También destacan los huevos con batata y chistorra, una alternativa a los tradicionales huevos con papas.

Otros platos reseñados por los creadores de contenido incluyen un revuelto de setas con papas fritas y huevo, y unas puntitas de solomillo con rúcula y parmesano, que ofrecen una mezcla de texturas y sabores muy bien lograda.

Para el postre, presentaron una reinterpretación de la clásica timba, un dulce típico canario que en este caso se sirve con crocante de galleta, mejorando su presentación y manteniendo su sabor característico.

Cinco años apostando por lo local

El Bodegón El Origen celebra su quinto aniversario desde que inició su andadura en plena crisis sanitaria. Su crecimiento es un ejemplo de cómo la gastronomía tradicional puede reinventarse sin perder sus raíces. Aunque el local no dispone de datáfono, recomienda llevar efectivo para facilitar el pago.

Debido a la creciente afluencia de visitantes, especialmente tras su difusión en redes sociales, la reserva previa es altamente recomendable, especialmente los fines de semana.