Tiempo en Tenerife este martes: esto es lo que dice la Aemet

Tenerife espera este martes, 21 de octubre, cielos con intervalos nubosos, al igual que el resto del archipiélago, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, las temperaturas en la isla oscilarán entre los 22ºC de mínimas y los 26ºC de máximas.

Por su parte, en el mar habrá noreste 4 en el sureste y noroeste, 2 o 3 en el resto. Marejadilla, localmente marejada mar adentro en el sureste a partir de la noche. En costa oeste, variable 2 y rizada. Mar de fondo del oeste o noroeste aumentando a un metro.

Previsión del tiempo por islas para este martes:

TENERIFE

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste donde no se descarta lluvia débil. Por la tarde en zonas de interior al sur, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvia débil durante la tarde. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, algo más intenso en el sureste durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 26

LA GOMERA

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas cuando no se descartan precipitaciones débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 26

LA PALMA

Intervalos nubosos en general, más compactos en el nordeste, sin descartar lluvia débil especialmente a primeras y últimas horas. En zonas de interior, aumentará a nuboso durante las horas centrales, con probabilidad de lluvia débil y aislada. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en la vertiente sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26

Tres turistas toman fotos del Teide en el parque nacional tinerfeño. / Arturo Jiménez

EL HIERRO

Intervalos nubosos en general, con predominio de los cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas con baja probabilidad de lluvia débil. En zonas de interior, aumentará a nuboso durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21

LANZAROTE

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la tarde y baja probabilidad de lluvia débil y aislada de madrugada y primeras horas de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 26

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos con apertura de claros durante la tarde y baja probabilidad de lluvia débil y aislada de madrugada y durante las primeras horas de la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 25

GRAN CANARIA

En el norte, nuboso a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, intervalos nubosos el resto del día. El resto, poco nuboso que aumentará a intervalos nubosos en zonas de interior al sur durante la tarde cuando no se descartan precipitaciones débiles y aisladas. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado del nordeste, más intenso en los extremos sureste y noroeste durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 26