Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide

Guardas rurales de Tenerife interceptaron el pasado miércoles a dos turistas franceses en la zona de La Rambleta del Parque Nacional del Teide con un permiso falsificado de la plataforma Tenerife ON, que centraliza todas las autorizaciones del Cabildo para acceder a la cumbre de la Isla. Los efectivos de seguridad levantaron un acta de denuncia e impidieron que llegaran a su objetivo. Se trata de la primera actuación relevante tras la instalación de controles en esta zona de máxima protección ambiental a principios de este mismo mes. El servicio tuvo lugar a 3.531 metros de altitud en el acceso al sendero número 10, el que lleva el nombre del científico y conservacionista tinerfeño Telesforo Bravo, que conduce al pico.

Signos de manipulación

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado miércoles cuando la pareja de turistas franceses presentó en el control un documento con signos evidentes de manipulación o falsificación en el modelo oficial. Una vez revisado el registro de reservas para ese día se comprobó que a esa hora no había ninguna a nombre de estas personas. Ambas personas mostraron en todo momento una actitud colaborativa con los agentes. Estos abrieron un expediente sancionador por una posible infracción administrativa tipificada en la legislación del parque nacional.

La valoración política

Blanca Pérez, consejera insular de Medio Natural, valora: «Me consta que antes subía gente al pico sin autorización, pero ahora lo tienen bastante más complicado». Destaca la primera denuncia relevante tras la instalación de los controles al tratarse de una falsificación de documento público. La consejera subraya que «lo importante es que hay control y ahora no van a subir al Teide más de los que tienen que subir después de registrarse en la aplicación».

Primeros resultados

Blanca Pérez recuerda que cuando comenzaron los controles en la falda del Teide en noviembre del año pasado «hubo contestación pero nos mantuvimos firmes y creo que hemos acertado». Destaca que «ahora ya tenemos guardas rurales también arriba y no solo informadores en el horario de mañana. Hemos ampliado el dispositivo y se empieza a notar».

Condiciones para subir

El aforo del sendero nº 10, que completa la ascensión al pico, queda limitado a 300 personas diarias. Entre las normas para quienes pongan un pie en la cima del Teide está presentar el imprescindible permiso, vestir con pantalón largo, ropa de abrigo, calzado adecuado de montaña además de portar protección solar, alimentos energéticos y agua. Los usuarios deberán llevar también un teléfono móvil con batería cargada. El incumplimiento de estas normas puede acarrear multas de hasta 600 euros.