Seis cámaras de videovigilancia para poner coto al mal aparcamiento en Tegueste

Vuelven las cámaras para poner coto al mal estacionamiento en Tegueste, y lo hacen en mayor número: se pasará de cuatro a seis dispositivos. El Ayuntamiento ultima la reactivación de un sistema que ya estuvo activo en la Villa y que quedó paralizado en los primeros meses de 2025. «Estamos ampliando con la empresa que presta el servicio, y que tiene todas las autorizaciones y permisos, a dos nuevas ubicaciones en el municipio», expresó el alcalde, Norberto Padilla. «Confío en poder volver a ponerlas en marcha a final de mes», añadió.

Las cámaras fueron instaladas inicialmente en el segundo semestre de 2024 para «el control, regulación y la vigilancia del tráfico», según anunció el Ayuntamiento teguestero en una nota de prensa en julio del pasado año, en la que precisó que aquellas se situarían en la plaza de San Marcos; las calles El Carmen y Mederos, y el camino Valle Molina. «La localización de estos equipos podría variar en función de la necesidad de vigilar y actuar en otros puntos que generen conflicto dentro del municipio», apuntaron por entonces.

«Dificultades con el aplicativo»

Padilla detalló que el sistema estuvo en funcionamiento hasta principios de este año, cuando se dejaron de tramitar las infracciones por «dificultades con el aplicativo» informático. El político nacionalista agregó que también se emplearon para controlar prácticas incívicas relativas al depósito de enseres en la vía pública. La valoración que obtiene de aquellos meses en los que estuvieron operativas es positiva.

«Yo creo que en determinadas localizaciones ha servido para que se corrigieran conductas», manifestó, antes de añadir que han recibido opiniones a favor. También puso de relieve que la iniciativa ha servido para que profesionales del transporte tengan sus espacios disponibles. Tras la estela del municipio de Tegueste, El Rosario implantó un sistema similar durante este año en varias calles céntricas de La Esperanza.

Señalización

Uno de los puntos controvertidos es la señalización de estos dispositivos de vigilancia. «Las cámaras se pondrán en funcionamiento durante los próximos días, tras la instalación de la debida señalización de aviso de zona videovigilada», planteó el consistorio cuando en julio de 2024 dio a conocer la iniciativa. No obstante, habituales de la zona aseguran que esas señales no han estado instaladas al menos durante parte del período en el que estuvieron operativas.

El volumen de sanciones fue «elevado», por encima de las 200 en cuatro meses, según los datos aportados por Padilla. «Pusimos cuatro cámaras en sitios estratégicos: en zonas de carga y descarga y en otras en las que teníamos problemas con los depósitos de enseres», indicó. Otro de los aspectos en los que se detuvo fue en que los efectos sobre el abandono de enseres en la vía pública no han sido tan positivos como sobre el mal aparcamiento.