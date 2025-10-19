La mitad de la uva se pierde en otra vendimia «desastrosa» en Tenerife

La vendimia 2025 en Tenerife, finalizada en un 98%, mantiene la línea negativa y deficitaria en producción de los últimos ejercicios con una pérdida de uva respecto a 2024 –que ya fue malo– de entre el 40% y el 60%, según zonas, que equivale a una media global de déficit de la mitad del fruto. Se estima recolectar alrededor de tres millones de kilos frente a los 4,1 millones de 2024, una cifra ya menor respecto a la de 2023. El sector vitivinicola valora una cosecha «irregular» con diferencias entre el norte y el sur y la medianía y la costa. Está muy presente un factor distinto por inédito al que los agricultores no dejan de poner el ojo: la presencia por primera vez en la historia de la Isla del pulgón de la filoxera. El insecto apareció en julio en una finca de Valle de Guerra para descubrirse luego plantas en Tacoronte, La Matanza, La Orotava y esta misma semana en la vertiente de sotavento, en concreto en Candelaria. Cuatro visiones desde el sector permiten dibujar el panorama de la viña y de la vendimia en este año tan complicado.

El Cabildo

Desde el área insular de Sector Primario, que dirige el consejero Valentín González, reconocen las reducciones en el rendimiento y en la cosecha de la viña entre el 30 y el 55% con a media de un 45%.

Norte

El resumen es que el sector vitivinícola ha registrado este año una importante reducción en el rendimiento y la cosecha, sobre todo en las denominaciones de origen del Norte, consecuencia de una brotación irregular y de unas condiciones climáticas especialmente desfavorables. Las temperaturas extremas y la falta de lluvias han afectado de forma directa al desarrollo de las cepas.

Enfermedades

Las lluvias primaverales, lejos de beneficiar al cultivo, propiciaron la aparición de enfermedades como el hongo el mildiu, que causó graves daños en muchas parcelas. Posteriormente, la incidencia del oídio agravó aún más la situación.

Además, los cambios bruscos de temperatura impidieron un buen agotamiento del sarmiento, dando lugar a cepas con brotes débiles y una escasa producción de racimos, especialmente en las variedades tintas. En algunos casos extremos, los viticultores optaron, incluso, por no vendimiar ante la baja rentabilidad.

Vertiente Sur

En el sur la cosecha ha sido más favorable y la afección de las enfermedades de los hongos, menor. Las variedades blancas, más vigorosas y resistentes, mostraron un mejor comportamiento con una producción algo superior, aunque también por debajo de un año normal.

Subvenciones

Cabe recordar que el Cabildo de Tenerife destinó 1,4 millones de euros a ayudas para viticultores afectados por la sequía de 2024, con el objetivo de compensar la pérdida de renta y la baja producción. Estas subvenciones se distribuyeron en colaboración con los cinco consejos reguladores para contribuir a mantener la competitividad en un momento complicado. Más cuando Tenerife trasciende como un lugar donde se produce vino de una excelente calidad.

El bodeguero

Esa tesis de crisis en cantidad y garantía de la calidad la sostiene Juan Jesús Méndez, propietario de la Bodega Viñátigo (La Guancha)y presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP)Islas Canarias–Canary Wine. Explica que la cosecha llega «muy irregular» según comarcas tras «siete años de sequía acumulada». Las lluvias de este ejercicio han devuelto vigor a las plantas, pero «no se ha visto reflejado en producción» y ese efecto positivo «lo recogeremos el próximo año», afirma. Calcula la merma «en torno a un 40%» respecto a campañas anteriores con notables diferencias entre altitudes en la Isla. «Hay zonas mucho más afectadas por la sequía» Sobre la filoxera las detecciones de focos se concentran en determinadas zonas de la isla, con presencia del insecto solo en las hojas, no en raíces, que es «donde realmente es peligroso».

El viticultor

Otra visión es la de Romeo Rodríguez, viticultor con propiedades en cuatro municipios de la «seca» comarca nordeste entre la zona baja de Tacoronte y la alta de Valle de Guerra en La Laguna. Resume la vendimia 2025 con una palabra:«Ruinosa». Ratifica esa «media por debajo del 50%».

Declive de hectáreas

Rodríguez se inició en el sector en 1995. Su trayectoria define la de muchos agricultores de la Isla. Llegó a trabajar 14 hectáreas en 2002 que en 2010 ya eran 82,7. A partir de ahí, un imparable y progresivo descenso con 51 en 2023, 36 en 2024 y 27 en 2025. Su previsión para e l próximo año es de atender 12 hectáreas. Un descenso del 82% en quince años «debido a la falta de rentabilidad». Apunta:«Acabo de entregar a sus dueños 160.000 metros cuadrados para convertirse en bardo (terreno lleno de maleza). Rodríguez hace referencia a la filoxera:«A ver cuando comienzan a destruir todas las cepas abandonadas. La filoxera está en parras en bardo y en matas sueltas. En los cultivos cuidados y atendidos no hay pulgón».

El técnico

Ayoze Estévez, técnico agrícola de la DOP Abona, valora:«La vendimia ha sido escasa, casi la mitad de la media, un 40% menos»;Compara:«El año pasado fue algo mejor y eso que ya decíamos que era malo». Explica:«No llegamos a los 800.000 kilos». Estévez aclara que «hemos notado más quejas en las medianías y zonas más altas sobrela presencia de perdices y mulflones, que hacen más daño aún porque rompen hojas donde se podará la próxima cosecha. Se notó su presión de en las zonas cercanas a pinar entre Fasnia y Arico».