Inicio de semana con nubosidad variable y posibles lluvias en Tenerife

La semana comienza en Canarias con una jornada marcada por la nubosidad cambiante, que se intensificará especialmente durante las primeras y últimas horas del día. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este lunes no se esperan fenómenos meteorológicos adversos destacados, aunque sí existe la posibilidad de que se registren precipitaciones débiles en distintos puntos del Archipiélago durante la noche.

El panorama meteorológico estará dominado por una situación de relativa estabilidad atmosférica, típica del periodo otoñal en las islas. El viento del nordeste, característico del régimen alisio, soplará con intensidad floja a moderada, intensificándose en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, como Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

La presencia de nubosidad, combinada con este flujo de aire, mantendrá una sensación térmica estable, sin grandes variaciones entre el día y la noche. Este contexto también propiciará una jornada húmeda y templada, con valores térmicos dentro de lo habitual para esta época del año.

En términos de temperatura, se espera que las máximas se mantengan estables o experimenten ligeros ascensos en zonas del sur de las islas, especialmente en aquellas con orientación más directa al sol. Las mínimas seguirán siendo suaves, sobre todo en áreas costeras, lo que contribuirá a una jornada confortable a pesar de la nubosidad.

Estado del mar: condiciones tranquilas con alguna variabilidad

En lo que respecta al mar, la AEMET prevé condiciones generalmente tranquilas, aunque variables. Los vientos en el litoral soplarán del noreste con fuerza 3 a 4, llegando ocasionalmente a fuerza 5 mar adentro. Se espera marejadilla aumentando a marejada en zonas alejadas de la costa, con presencia de mar de fondo del noroeste, lo que podría generar olas de entre 1 y 2 metros de altura.

En las áreas del nordeste y sureste de las islas, los vientos serán más suaves y variables, predominando las brisas matinales, lo que favorece un entorno marítimo relativamente apacible.

Previsión detallada por islas

Tenerife

El cielo se mostrará parcialmente cubierto en general, con mayor presencia de nubosidad en la vertiente sur durante el día. Por la noche, podrían registrarse lluvias débiles en el nordeste, mientras que en el sur también hay posibilidad de precipitaciones en la segunda mitad del día. El viento del nordeste será flojo a moderado. Las temperaturas no mostrarán grandes variaciones.

La Gomera, El Hierro y La Palma

En estas tres islas occidentales se espera nubosidad variable, que será más densa en el norte y zonas interiores durante la tarde. No se descartan lluvias débiles nocturnas en el norte, así como precipitaciones vespertinas en zonas del interior. El viento soplará del nordeste, en general flojo, con algunas rachas más intensas en zonas expuestas. Las temperaturas seguirán estables.

Gran Canaria

La jornada estará marcada por cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles durante la noche. El resto de la isla presentará intervalos nubosos, sobre todo en las zonas interiores del sur. El viento del nordeste soplará flojo a moderado, reforzándose en los extremos de la isla. Las temperaturas se mantendrán estables, aunque podría producirse un ligero aumento de las máximas en las zonas más soleadas.

Lanzarote y Fuerteventura

Ambas islas orientales tendrán un día de intervalos nubosos, sobre todo al amanecer y al anochecer. Existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles durante la noche. Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos o con ligeros ascensos, y el viento será flojo, con brisas matinales y componente norte por la tarde.