El IGN registra un terremoto en Fasnia que se siente hasta en La Orotava
El temblor, de magnitud 3.4 mbLg, se localiza cerca de la serie sísmica iniciada el pasado jueves
Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.
En concreto, este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.
Una serie que hasta la mañana de ayer sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad y que en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.
Pendientes de la evolución
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó este sábado a EFE que estos son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.
También, que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más".
- La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
- La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
- Alexander López, ni héroe, ni superviviente en Teno Alto
- Las gracias de los influencers que les van a salir caras por infracciones en los espacios protegidos de Tenerife
- ¿Bajar el límite de velocidad de 120 a 80 en las autopistas de Tenerife? Lo propone el plan contra las colas
- GF Gran Costa Adeje reabre sus puertas con una inversión de 40 millones de euros
- El plan contra los atascos en Tenerife prioriza el tren del Sur, relega el del Norte y prevé 2.000 millones para las carreteras
- El Ayuntamiento de Arona desconoce el paradero de tres vehículos municipales