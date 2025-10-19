Las gestoras de residuos de Tenerife piden una compensación por la madera gratuita

Los cinco empresas gestoras de residuos de maderas de Tenerife adscritas a Acanec, la asociación que fomenta la economía circular en la Isla, cifran en una media de 20.000 euros mensuales la compensación que reclaman al Cabildo para «salvar» sus negocios y conservar las plantillas de trabajadores. Recalcan que respetan el reparto gratuito a agricultores y ganaderos de las astillas de los árboles quemados en el gran incendio forestal de 2023, pero sin ese aporte público para paliar la falta de venta, «el negocio no es viable».

Reutilización de recursos

David González Montañez, presidente de Acanec, valora «clave» la gestión en residuos forestales de madera y poda de estas empresas para la reutilización de recursos naturales. La petición se registró en el Cabildo con el cálculo de 4,000 euros mensuales de media para cada una con variables según características.

Costes estructurales

González subraya: «No se solicita el montante de la venta bruta sino el equivalente a los costes estructurales». En esa cantidad, que exactamente asciende a 22.413 euros, están descontados los costes asociados. «Lo mínimo para la supervivencia y no acometer despidos». Sentencia: «Si no se adoptan soluciones inmediatas existe un elevado riesgo de cierres y reducciones de plantilla».

Viabilidad en riesgo

La organización patronal advierte de que la situación actual pone en riesgo la viabilidad de las empresas que se dedican, entre otras labores, a la transformación de la materia orgánica vegetal y los restos de poda procedentes del monte tinerfeño. Parte fundamental de su cuenta de resultados es la venta de esas astillas que regala el Cabildo. El portavoz de Acanec insiste: «No estamos contra de la cesión gratuita excepcional de las astillas, pero llevamos más de un año a la espera de una solución en forma de compensación para poder continuar con la actividad».

Subastas desiertas

El Cabildo usó en principio el sistema de subasta para los restos de madera, sobre todo de pino radiata importado, pero las últimas quedaron desiertas porque, argumenta González Montañez «las empresas no pueden comprar ni asumir ese volumen de un producto perecedero que tampoco tiene la calidad necesaria para poderse tratar». Incide en que «del reparto gratuito de astillas también se benefician empresarios, en este caso del sector agropecuario» . Subraya que «si se producen los cierres patronales no habrá empresas aquí que gestionen el proceso de las astillas desde que está en el monte hasta su reconversión y reutilización». Al Cabildo le piden «una compensación temporal pero no nos han dado ninguna respuesta y han trasladado nuestra solicitud a diferentes consejerías.

Diálogo y disposición

David González subraya: «Pese a esos quince meses de conversaciones sin resultado con el Cabildo, reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo y la disposición a seguir trabajando juntos para encontrar soluciones».. Recalca que «no pedimos beneficios sino que se compensen los costes para que estas empresas no se vean abocadas al cierre».

Resolución a corto plazo

La asociación urge a que el Cabildo priorice una resolución a corto plazo, a través de mecanismos que reconozcan el papel esencial de este sector en la prevención de incendios, la sostenibilidad territorial y la creación de empleo verde.. «Confiamos en un acuerdo beneficioso para la sociedad tinerfeña, la administración y las empresas», añade González.

Medidas coyunturales

El vicepresidente de Acanec, Jacobo Rodríguez Sicilia, subraya, por su parte, la necesidad de medidas coyunturales y específicas para paliar el desequilibrio económico generado. Valora: «El sector comparte la preocupación por la seguridad ambiental y la necesidad de dar salida a los materiales generados tras el incendio». Sin embargo, «la cesión gratuita tiene un impacto negativo en la estabilidad económica de las empresas».

Sector estratégico

González Montañez ensalza un «sector estratégico» que presta servicios a ayuntamientos, empresas privadas, puntos limpios y particulares. «Somos un actor imprescindible para el mantenimiento de los ecosistemas, el paisaje y el entorno de nuestra Isla». Y concluye: «Nuestra contribución es esencial para alcanzar los objetivos ambientales y de seguridad fijados por el Cabildo y demandados por municipios y ciudadanía».

De Agercan a Acanec

De Agercan, asociación de agentes de residuos fundada en 2012, surgió este año Acanec para que esos mismos residuos sean recursos que vuelvan a la sociedad. El colectivo reúne treinta empresas en Canarias, la mayoría en Tenerife. Una agencia para la economía circular, el modelo que avala la Unión Europea. Si no hay madera que se compense por el lucro cesante, o sea lo que se deja de ganar.