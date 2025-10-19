Feria de Artesanía de La Laguna: La practicidad hecha con gusto, arte y tradición

El paseo de los domingos por las calles laguneras ha estado salpicado este 19 de octubre por verdaderas obras de arte que son el resultado del talento y la dedicación de los artesanos canarios. La XII edición de la Feria de Artesanía lagunera reunió desde el viernes 17, y hasta la tarde del domingo, a un nutrido grupo de creadores que no solo trataron de vender sus productos en el entorno de la plaza de la Concepción, sino que además han hecho un importante trabajo para dar a conocer sus prácticas y concienciar a los compradores de que estas joyas, bolígrafos, morteros, marionetas o velas conllevan mucha más dedicación de la que pudiera parecer en un primer momento. «¡Anda, la feria de artesanía!», se oía entre los paseantes por las calles al llegar a la plaza de la Concepción, que sobre las doce de la mañana era un auténtico hervidero de curiosos que deseaban hacerse con algún detalle.

Impresión y grabado, muñequería, esmalte, marroquinería, decoración de telas, joyería, trajes tradicionales, cerámica, vidriería o alfarería son solo algunos de los oficios que se han podido descubrir estos días en esta feria que, para los artesanos, se ha convertido en una cita ineludible porque las ventas están aseguradas gracias a la gran afluencia de público, formado por una mezcla de vecinos y turistas.

Joyería

Jessica Luis está detrás de la marca de joyería Hypatia, realizada en plata con esmaltes y piedras y que emplea conceptos astronómicos y matemáticos para sus diseños. Comenzó a trabajar en este proyecto en 2021 y desde entonces siempre participa en estas ferias porque «es un punto de venta que funciona muy bien y nos sirve para diversificar y promocionarnos», afirmó la artesana quien, aunque mantiene los precios habituales de sus productos en estos encuentros, siempre trata de llevar propuestas exclusivas para cada cita. En este caso, los curiosos han podido disfrutar de unos pendientes únicos.

El entorno de la plaza de la Concepción, repleto de curiosos. / Andrés Gutiérrez

José Luis Santos es el responsable de Artesanía Raíces del Teide y su seña de identidad son los objetos decorativos realizados con raíces torneadas. Afirma que «muchas raíces crecen hacia abajo pero yo les doy la vuelta para realizar mis piezas. Le doy vida a lo que estaba muerto». También ha ofrecido en su puesto durante estos días morteros, azucareros, queseras, tablas para cortar e incluso bolígrafos. La madera también la trabaja Pablo Maderuelo con su marca Maderita Artesanías, quien llegó a esta feria desde Los Silos.

Madera

El artesano realiza piezas de joyería orgánica y complementos con maderas que trata de trabajar en su estado natural, sin tintes. Son maderas nobles similares a las que emplean los lutieres para realizar instrumentos de música y, de hecho, de ellos obtiene la materia prima. Aunque los pendientes son los productos que más vende, reconoce que son los bolígrafos y las pulseras las que más llaman la atención del público.

Patricia Delgado se ha centrado, desde que terminó sus estudios, en la impresión y el grabado para realizar joyería, láminas y pequeñas piezas de decoración. Además de vender piezas en su puesto, donde daba a conocer parte de su proceso de creación, también protagonizó ayer uno de los talleres que completan la Feria de Artesanía. Durante este encuentro se encargó de dar a conocer «lo que hay detrás de nuestro trabajo porque, aunque no se trata de un oficio tradicional, con la aparición de la fotografía esta práctica ha quedado relegada a la faceta artística y por eso me encargo de mostrar en qué consiste lo que hacemos».

Patricia Delgado ofrece un taller durante la feria. / Andrés Gutiérrez

Marina Valls y su marca de cerámica Señora Valls también se han encargado estos días de dar a conocer el trabajo que realizan y que ha sorprendido a más de uno ya que explica que puede tardar hasta un mes y medio en hacer tan solo un plato. El trabajo de Esperanza Núñez y su marca de joyería, La Machanga, también conlleva largas horas de dedicación. Así pues, la Feria de Artesanía de La Laguna se ha convertido en un paseo por los talleres de casi 40 creadores de la Isla que no dejan que se apague la llama de lo tradicional.