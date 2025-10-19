No hay piche para tanto coche en Tenerife: el 66% de las dos autopistas está congestionado

Las decenas de medidas impulsadas por las administraciones en los últimos años, sobre todo el Gobierno canario y el Cabildo tinerfeño, no van a bastar para resolver el problema de las colas en las principales vías de la Isla.

Lo ha dicho Rosa Dávila, presidenta insular: «Estamos entre las diez regiones del mundo con más vehículos por habitante y eso exige un cambio de cultura». Y lo ha corroborado el Plan de Movilidad Sostenible, la hoja de ruta de las actuaciones que se necesitan para al menos aliviar este atasco: «La congestión no se va a resolver a largo plazo dotando de mayor capacidad a las carreteras».

1.500 kilómetros de asfalto

No hay piche para tanto coche. Y eso pese a que si se pusieran las 128 carreteras de Tenerife en fila llegarían a la Península, al medir más de 1.500 kilómetros. El principal rompecabezas se encuentra en las dos autopistas.

Y los datos revelan que el colapso es monumental. Casi siete de cada diez kilómetros de la TF-1 hacia el Sur y la TF-5 hacia el Norte (66,4%) están saturados, es decir, tienen intensidades de tráfico superiores a los 50.000 vehículos de media diaria.

Los embotellamientos se concentran en 10 puntos. El peor está en la TF-5, a la altura de San Lázaro (La Laguna): 109.472 vehículos de media diaria. Ni con seis carriles en un sentido se podría evitar la cola en las horas punta.

No hay quien se libre de las desesperantes esperas a primera hora de la mañana en sentido descendente y a primera hora de la tarde en sentido ascendente en el tramo de la TF-5 entre Santa Cruz y La Laguna.

Los 10 puntos negros

Pese a tener cuatro carriles por sentido, acapara cuatro de los 10 puntos negros: el mencionado de San Lázaro además del puente de Taco (100.716), Las Chumberas (106.902) y la salida de la capital (81.184 vehículos de media diaria). Hacia el Norte hay otros dos embudos –Tacoronte (89.420) y El Sauzal (73.771)– y el resto está en la TF-1: el enlace de Añaza (99.450), Radazul (98.717), aeropuerto Tenerife Sur (80.154) y Adeje (76.831).

Todos los datos de la movilidad en Tenerife. / E. D.

La batería multimillonaria de soluciones abarca todo tipo de actuaciones, desde la ampliación de las carreteras y el refuerzo del transporte público hasta el escalonamiento del acceso de los universitarios a sus facultades y sistemas inteligentes de regulación.

Las expuso el Gobierno insular en un pleno monográfico sobre movilidad celebrado el pasado miércoles. El gran desafío, sin embargo, es el número de vehículos que transitan estas arterias. En la Isla hay casi a uno por persona (821.542 para una población de 967.575) y no para de crecer, a un ritmo del 2% anual.

Demasiados coches

La responsable de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, no elude la responsabilidad que tiene la corporación de buscar todas las salidas posibles. «En eso estamos trabajando intensamente desde el primer segundo», remarca.

Aclara, eso sí, que una de las claves pasa por la «concienciación ciudadana». En este aspecto hay datos que son sintomáticos: más de la mitad de los vehículos particulares que circulan por las vías isleñas van con un solo ocupante. Otro dato: una encuesta realizada en 2023 por la Universidad de La Laguna (ULL) revela que la mitad de su comunidad (52%) acude a la facultad en coche privado, de los que el 36% van solos.

Transporte público

El transporte público ha sido precisamente uno de los pilares del tratamiento intensivo a este mal que provoca tanto cabreo entre la sociedad isleña. Y la combinación de vehículos colectivos, guaguas lanzadera a la ULL –tres desde el Norte y una desde el Sur– y escalonamiento del acceso a las facultades –que se pretende extender a otros ámbitos educativos y productivos– está empezando a dar resultados. Al menos así lo destacó el miércoles Rosa Dávila: «Estas medidas han reducido el tiempo de trayecto entre el Puerto de la Cruz y La Laguna entre un 10% y un 18% en las horas de mayor congestión».

La gratuidad del transporte público, la incorporación de 247 vehículos a la flota de Titsa en 2024 y 2025 –llegarán otros 70 en 2026, de los que 13 serán de doble piso– y la contratación de 360 personas en la empresa pública de las guaguas han dado como resultado, según Dávila, «más viajeros, menos coches y carreteras más fluidas, con un 39% más de pasajeros nuevos». Además, el reajuste de horarios en 2.700 universitarios retirará 111.000 desplazamientos al año, «equivalente a 550 coches menos cada día en la hora punta de la TF-5».

La dificultad de la orografía

El creciente número de vehículos particulares no es ni mucho menos el único inconveniente. Hay otro contra el que poco se puede hacer, apunta Eulalia García: la orografía. «No podemos llegar a todos lados porque hay sitios de difícil acceso o donde una línea de Titsa sería ineficiente», argumenta la consejera de Movilidad.

No es solo una cuestión cuantitativa, sino también cualitativa. De ahí que Eulalia García subraye la importancia de medidas que no tienen tanto impacto mediático pero que sí poseen una alta incidencia en la satisfacción de los pasajeros.

Apunta sobre todo el primer contrato de mantenimiento de paradas de guaguas por 2,9 millones. «Tenemos 2.151 paradas competencia del Cabildo [de las 3.800 totales] y es importante dar la mayor comodidad posible y hacer más atractivo el servicio. Los usuarios nos exigen estas mejoras». De esta manera, el transporte público de Tenerife movió en 2024 a más de 105 millones de pasajeros, 80 millones en las guaguas de Titsa y 25 en el tranvía, una cantidad que va a más.

La ampliación de las carreteras

Las infraestructuras son parte ineludible de la solución, aunque consuman territorio y hayan sido incapaces hasta ahora de absorber el imparable incremento de la motorización. De hecho, el mencionado Plan de Movilidad Sostenible apuesta por un modelo basado no solo en la mejora de los medios de transporte existentes y la inclusión del tren del Sur, sino por una fuerte inversión en la ampliación de las carreteras, de 1.898 millones.

Los terceros carriles

No va a quedar otro remedio que desplegar los terceros carriles en las autopistas del Norte y el Sur, cerrar de forma definitiva el Anillo Insular, construir vías alternativas –variante de la TF-5 en La Laguna, túnel de la Mesa Mota entre La Laguna y Tegueste, vía exterior o circunvalación oeste–, soterrar parte de la TF-1 a su paso por Adeje o implementar en los terceros carriles sendas específicas para guaguas y otros transportes colectivos.

Algunas de estas intervenciones han empezado a dar frutos. Según la presidenta del Cabildo, los carriles directos de acceso en la glorieta de San Isidro (Granadilla) «han reducido el tiempo de trayecto un 15%».

Dávila también apunta la repavimentación de la autopista del Sur entre Arico, Fasnia y Güímar; las mejoras en enlaces críticos como Las Chafiras, Santa Úrsula, Guargacho y La Victoria; el carril directo hacia El Médano y el gran anillo peatonal de Padre Anchieta, un proyecto muy avanzado que «beneficiará a 20.000 peatones diarios y facilitará el tráfico a 50.000 vehículos diarios en la TF-5».

Prioridades

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, aclara que «queda mucho por hacer». «La Isla no puede permitirse perder ni un minuto más en mejorar las infraestructuras», pone en mayúsculas. Recuerda que se está ejecutando el túnel de Erjos para unir Santiago del Teide y El Tanque o el tercer carril entre Las Chafiras y Oroteanda.

Sobre los proyectos pendientes del Gobierno canario, Arteaga prioriza los terceros carriles entre San Isidro (Granadilla)-Playa de Las Américas (Adeje-Arona) y Guamasa-aeropuerto de Los Rodeos (La Laguna) y las mejoras de enlaces como el de Añaza (TF-1 con TF-2) y la TF-29 (TF-5 con TF-1 por el cementerio de Santa Cruz).