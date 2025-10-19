El Cabildo oculta un informe de la presa del Río a los agricultores

Los agricultores de la comarca de Abona reclaman al Cabildo que acometa ya la recuperación de la presa de El Río porque «es la única solución al problema del agua para riego que tienen Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Arona». El presidente de la Bodega Comarcal Cumbres de Abona se muestra tajante: «Lo que tienen que hacer es arreglarla y después llenarla con el agua que les dé la gana: depurada, desalada, del canal del Sur o de la lluvia».

«Rosa Dávila se comprometió a que la presa de El Río se iba a arreglar, lo hizo durante la campaña electoral de 2023», asegura Manuel Marrero. Destaca que el Cabildo elaboró este año un estudio al respecto, «pero no se lo quieren mostrar a los agricultores» y «ni siquiera nos descuelga el teléfono». Se muestra «muy preocupado» porque «el agua es fundamental y esta obra es esencial. Lo que falta es más interés por parte de los políticos».

La presa de El Río fue proyectada para aprovechar el agua que discurre por el barranco del mismo nombre y que sirve de límite entre Arico y Granadilla de Abona. En el mismo desembocan once cuencas. Emplazada a unos 600 metros sobre el nivel del mar, su capacidad sería de tres millones de pipas de agua, equivalente a millón y medio de metros cúbicos. Fue construida durante la década de los años 60 del siglo XX por el Mando Económico de Canarias (MEC). Nunca estuvo en funcionamiento porque no se completó, aunque el nivel de ejecución de la obra permitió el aprovechamiento del agua de escorrentía que recibía por los agricultores de la zona, hasta que sustrajeron la bomba allí instalada.

CC reivindicó esta obra durante el mandato pasado desde la oposición en el Cabildo y cogobernando en Arico. Manuel Marrero, que fue concejal de CC, hoy se muestra «preocupado». Asegura que en un encuentro celebrado hace dos meses con la Plataforma de la Presa de Barranco del Río, la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, anunció que el Cabildo construirá una balsa junto al cementerio de la Villa. «Esa propuesta la hizo el Consejo Insular de Aguas en 2001; estamos en el 2025 y ni hay adjudicación, ni terreno ni nada».

Blanca Pérez explica que el Cabildo trabaja en un proyecto que incluye el estudio de las alternativas para impulsar agua regenerada desde Fasnia hasta Granadilla de Abona y parte del municipio de San Miguel. Subraya que el agua regenerada llegará «en condiciones para su uso desde Santa Cruz, no como hasta ahora, ya que la obra de desalinización del agua depurada de la capital está adjudicada por 16 millones de euros». Tal agua «podrá almacenarse en la futura Balsa de Arico, para la que se gestiona su financiación».

Blanca Pérez defiende que el Cabildo «adopta una visión más ambiciosa, al no limitarse a la alternativa de la presa de El Río, sino contempla distintas opciones» para abastecer agua regenerada en toda la comarca, «dentro de un estudio que será presentado próximamente».