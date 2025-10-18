Tenerife afronta un domingo otoñal con lluvias débiles y cielos nubosos en gran parte de Canarias

El Archipiélago canario vivirá este domingo una jornada marcada por condiciones típicamente otoñales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Cielos nubosos, lluvias dispersas y viento en aumento serán los protagonistas de un día que se presenta inestable pero sin grandes sobresaltos.

Las temperaturas se mantendrán estables en la mayor parte de las islas, con máximas que rondarán los 25-26 grados y mínimas ligeramente más frescas, especialmente en zonas de medianías. No se esperan variaciones térmicas significativas, aunque la sensación de fresco aumentará en áreas donde sople el viento o se acumulen nubes durante más tiempo.

Durante las primeras horas del día, se prevé una nubosidad variable, con mayor presencia en el norte y zonas interiores. A lo largo de la jornada podrían repetirse precipitaciones débiles, más probables durante la tarde y en áreas del sur e interior de varias islas.

El viento del nordeste soplará flojo por la mañana, pero irá ganando intensidad conforme avance el día, especialmente en costas abiertas al norte y zonas de altitud media. Además, se esperan brisas locales en vertientes norte y suroeste, lo que podría generar cierta sensación de descenso térmico.

Previsión por islas

En Tenerife, el cielo se mantendrá con intervalos nubosos durante buena parte del día. La nubosidad será más compacta al amanecer y en la tarde, momentos en los que podrán registrarse lluvias débiles en las vertientes sur y norte. Las temperaturas se moverán entre los 20 y 26 grados, siendo más frescas en las medianías y zonas altas.

La Palma, La Gomera y El Hierro

Estas islas del oeste presentarán cielos mayoritariamente nubosos durante la jornada. Las precipitaciones serán más probables en zonas del interior y sur, sobre todo por la tarde. En el norte, también podrían registrarse algunas lluvias al final del día. Las temperaturas se mantendrán suaves, con máximas cercanas a los 25 grados.

Gran Canaria

La situación será similar en Gran Canaria, donde la nubosidad aumentará durante la madrugada y se repetirá por la tarde. Las lluvias, aunque ocasionales, podrían aparecer especialmente en el interior y sur, sin descartar su presencia en el norte durante las primeras y últimas horas. En Las Palmas, se esperan máximas de 25 grados y mínimas en torno a los 21.

Fuerteventura y Lanzarote

En las islas orientales, la jornada comenzará con intervalos nubosos que tenderán a despejarse hacia el mediodía. No se esperan lluvias importantes, aunque el viento del nordeste irá intensificándose por la tarde. Esto podría causar un ligero descenso térmico en áreas expuestas, sobre todo al norte.

Estado del mar

En aguas del Archipiélago, el viento será del norte o nordeste, con intensidad de fuerza 3 o 4, aumentando puntualmente a fuerza 5 mar adentro. Esto afectará especialmente a las costas del noroeste y sureste. Habrá marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste y olas que oscilarán entre 1 y 2 metros. En otras zonas costeras, se espera mar rizada o marejadilla, con vientos más variables hacia el final del día.