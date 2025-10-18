Tenerife acoge las I Jornadas Internacionales del Encaje

El Cabildo Insular de Tenerife, a través de la Empresa Insular de Artesanía, responsable del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT), organiza las I Jornadas Internacionales del Encaje, que se celebrarán del 22 al 25 de octubre de 2025 en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste y en el Hotel Nivaria de La Laguna, con la colaboración de ambos ayuntamientos y del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP).

Estas jornadas nacen con el propósito de crear un espacio de diálogo, intercambio y reflexión sobre el encaje en toda su dimensión histórica, cultural y artística, sin priorizar ámbitos concretos, sino abarcando todas las facetas de este arte milenario.

El programa reunirá a expertos y especialistas de Europa e Iberoamérica, quienes compartirán resultados de investigación, experiencias y proyectos vinculados al encaje, así como nuevas propuestas para su salvaguarda, conservación y difusión.

El valor universal del encaje

El encaje, que en sus orígenes adornaba espacios religiosos y vestiduras eclesiásticas, pasó con el tiempo a formar parte de la vestimenta tradicional, el calzado y, en la actualidad, es un recurso muy valorado en el mundo de la moda y los complementos.

Hoy, este arte minucioso vive un nuevo reconocimiento: encajes como los de Lepoglava, Pag y Hvar en Croacia o Alençon en Francia están declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un reflejo de la importancia de esta manifestación artesanal para la cultura universal.

En Canarias, el encaje también forma parte del alma del Archipiélago. El Calado y la Roseta, declarada Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Canarias, se mantienen como una de las expresiones más valiosas de la identidad insular: un testimonio de paciencia, belleza y creatividad transmitido de generación en generación.

Imagen Cartel diseñado por Arón Morales / ED

Un programa que une historia, investigación e innovación

Durante las jornadas, especialistas, investigadores y artesanos de Europa e Iberoamérica compartirán sus estudios, experiencias y proyectos en torno a cuatro grandes líneas de trabajo:

Historia del encaje en España, Europa e Iberoamérica

en España, Europa e Iberoamérica Usos, funciones y tipologías

Museos y colecciones: catalogación , restauración y conservación

, restauración y conservación Nuevos retos y proyectos de innovación

La programación incluirá la presentación de encajes de aguja de América como La randa tucumana de Argentina; Los deshilados de Aguascalientes de México; El Ñandutí de Paraguay; Rosetas y Calados de Cuba o los Soles de Naranjito de Puerto Rico. De la península contamos con la malla de Luanco, Asturias y otra variedad de encajes del Museo de Arenys del Mar de Barcelona entre otros. Contaremos también con la participación de Croacia y sus Motivis, al igual que con el encaje de Burano del Italia.

Canarias, hilo y símbolo

El encuentro reservará un espacio especial al Calado y la Roseta canaria, técnicas que constituyen auténticos símbolos de identidad cultural. Su presencia en estas jornadas no solo reivindica la maestría de las artesanas isleñas, sino también el papel del encaje como puente entre tradición y modernidad.

Un espacio para la tradición y la innovación

El encuentro aspira a convertirse en un referente internacional para la preservación y proyección del encaje, fomentando la colaboración entre instituciones, investigadores y artesanos. Además, permitirá explorar nuevos retos y enfoques que garanticen la vigencia de esta tradición en el presente y su transmisión a las futuras generaciones.

Más que un evento académico, estas jornadas se conciben como una celebración del patrimonio vivo, una invitación a seguir tejiendo historia con hilo, aguja y creatividad.