La niebla se instala en Tenerife: problemas en los aeropuertos y cerca del 100% de humedad
La Isla se enfrenta al bochorno con una sensación térmica de casi 30 grados
La lluvia anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hizo aparición al final de la noche de este viernes, aunque de manera leve. Aún así, la consecuencia de este tiempo de las últimas jornadas en Canarias ha sido lo que se conoce como niebla de irradiación: un fenómeno atmosférico que se produce debido al enfriamiento nocturno del suelo.
El descenso leve de las temperaturas durante la última noche así como las lloviznas registradas en Tenerife en las mismas horas han provocado que este sábado amanezca en la isla con niebla, especialmente en la cumbre.
La principal consecuencia de esta situación se ha registrado en el aeropuerto de Tenerife Norte, donde es frecuente que se produzcan episodios de neblina. Durante la mañana, la reducción de la visibilidad en Los Rodeos ha provocado problemas en la operativa.
Algunos retrasos en los vuelos así como el desvío de tres aviones que debían aterrizar en el Norte son las cifras aportadas por AENA para esta jornada de niebla. Se trata de dos vuelos procedentes de Gran Canaria, uno de los cuales regresó al aeropuerto de origen y el otro fue desviado a Tenerife Sur, y otro que salió de Madrid y que fue desviado igualmente a Tenerife Sur.
Si bien la situación ha mejorado en el aeropuerto del Norte de la Isla, desde ENAIRE, el gestor de la navegación aérea en España, se aconseja a las personas que tengan previsto viajar este sábado desde Los Rodeos que consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.
Humedad y bochorno
Además, la rapidez con la que se produce y se disipa este tipo de fenómeno está relacionada también con la sensación de bochorno que sufre la población tinerfeña durante las últimas horas. Según los datos de la Aemet, se ha alcanzado el 100% de humedad relativa en algunos puntos de la Isla, entre los que se encuentra precisamente el aeropuerto de Los Rodeos.
En general, toda las estaciones de litoral norte de Tenerife registran valores de entre el 80 y el 99% de humedad, siendo en sur algo más bajos. De esta manera, a pesar de que los termómetros registran una media de 25 grados, la sensación térmica derivada de la humedad provoca que el ser humano parezca estar a unos 28-29 grados.
La belleza del clima
Consecuencias del fenómeno meteorológico al margen, lo cierto es que las nieblas de irradiación suelen dejar bellas estampas, sobre todo al registrarse en entornos montañosos. En el caso de Tenerife, donde acompaña el propio paisaje, acaba regalando imágenes difíciles de ignorar.
En la cumbre, es decir, en el entorno del Parque Nacional del Teide, son relativamente frecuentes precisamente por la orografía. Los profesionales que trabajan en Izaña, tanto en el Centro Meteorológico como en el Observatorio del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) suelen dar buena cuenta de ello.
