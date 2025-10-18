Mila Pacheco, nueva decana de los abogados tinerfeños

Relevo en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf). La abogada portuense, Mila Pacheco Pérez, es la nueva decana electa de los letrados de Tenerife, La Gomera y El Hierro, tras proclamarse vencedora en las elecciones que se celebraron este viernes 17 de octubre para elegir a la nueva Junta de Gobierno de la institución colegial. Su equipo se alzó con la mayoría de los votos, por lo que todos los miembros de su plancha estarán en la Junta de Gobierno colegial.

Bajo el lema Impulsa el cambio, la plancha con la que se presentó a las elecciones Mila Pacheco se alzó con la victoria en las tres delegaciones colegiales tras un minucioso recuento de votos cuyo escrutinio final se conoció pasadas las tres de la madrugada de este sábado, 18 de octubre. De un censo electoral formado por 3.841 colegiados, entre ejercientes y no ejercientes, un total de 1.450 profesionales se pronunciaron con su voto para apoyar a los compañeros que se presentaban para liderar el equipo que estará al frente de la institución colegial durante el próximo lustro. En la sede del sur de Tenerife, en los juzgados de Arona, se emitieron 144 votos mientras que en la del norte, en los juzgados de La Orotava, se registraron 171 y, en la de Santa Cruz de Tenerife, se contabilizaron 1.135.

La plancha Impulsa el cambio, que apuesta por "una renovación profunda" para que la institución colegial sea "más transparente y más comprometida" para actuar con "firmeza y visión de futuro" ante los retos de la profesión jurídica, venció a los proyectos liderados por los otros dos candidatos en liza: José Manuel Niederleytner García-Lliberós [que aspiraba a un tercer mandato como decano en el Icatf] y el abogado lagunero Víctor Martín Álvarez. De esta manera, Mila Pacheco obtuvo 1.166 votos, frente a los 1.089 de José Manuel Niederleytner y los 322 de Víctor Martín, con una participación que alcanzó el 37,5 %. La proclamación oficial de la nueva Junta de Gobierno colegial se llevará a cabo en los próximos días.

Equipo al frente del Icatf

El equipo que lidera la ya decana electa incluye perfiles plurales, comprometidos y de trayectorias profesionales acreditadas. Está integrado por José Antonio Domínguez Hernández, Elena Casanova Rodríguez, Luis Navarro Romero, Carolina García Santos, Miguel Ángel González Hidalgo, Jonás Ríos Torres, Magdalena Gómez Pérez (Maida), Paula Belén Hernández Montoya, Orlando Medina Hernández, Tamara Domínguez Cruz, Raúl Alonso Fernández y María Yurbis Gómez Borges.

Mila Pacheco, que en la Junta de Gobierno saliente fue vicedecana, defiende que su proyecto "no será continuista y llevará a cabo una transformación real de la institución colegial que responda a las necesidades de los profesionales de la abogacía". Hace dos semanas, la letrada portuense fue galardonada con la Medalla de Oro al Mérito de la Justicia de Canarias por su trabajo pionero para facilitar la mediación desde el propio Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y por su papel en el ámbito de la extranjería y la protección internacional.

Defiende un "Colegio de Abogados más cercano, transparente, moderno y comprometido para mejorar, de verdad, la calidad de vida de cada colegiado y colegiada" en un contexto "complicado y exigente" en el ámbito de la Justicia. Durante la campaña, Pacheco denunció que "hay juzgados señalando a tres años vista, decisiones logísticas que se adoptan sin contar con los compañeros y compañeras del turno de oficio a los que no se les abonan actuaciones que les llevan mucho tiempo y un gran desgaste, como son los honorarios en materia de costas que no se actualizan desde 2008, y colegas en edad de jubilación que, al no contar con una pensión digna, se ven obligados a seguir ejerciendo porque no les da para vivir".

Tras insistir en que la abogacía merece ser "reconocida y respetada" en su papel "imprescindible" para que "la sociedad funcione", Mila Pacheco remarcó que los miembros de la candidatura que lidera se comprometen a trabajar para "dignificar la profesión, mejorar el ejercicio diario, fortalecer los servicios colegiales y defender los intereses de todos y todas". En un primer mensaje, tras conocer los resultados de las urnas colegiales, la abogada y decana electa subrayó que "este no es un triunfo personal, sino una responsabilidad compartida. Vamos a hacer del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife un espacio útil, combativo y abierto a todos”".

.