La industria crece y da trabajo a un 2% más de personas en Tenerife

El Cabildo de Tenerife apuesta por la industria como el sector clave para alcanzar la diversificación económica que reduzca la dependencia del turismo. Para ello, invierte en la actividad 20 millones de euros en dos años, cifra que triplica la aportación insular anterior. Para reforzar esta línea estratégica, la Corporación, según anuncia hoy el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), amplía en 200.000 euros la subvención habilitada a principios de 2025 para fortalecer un tejido productivo que da empleodirecto a 17.400 trabajadores y alcanza los 50.000 con los indirectos. El global de esta ayuda pasa de 900.000 a 1,1 millones, con el propósito de fortalecer el tejido industrial para mejorar la competitividad, modernizar infraestructuras y fomentar la sostenibilidad.

Crecimiento exponencial

El crecimiento es exponencial en dos años, tanto en número de trabajadores como de empresas, hasta superar las 1.300 en la Isla. En el último trimestre del año pasado fue de casi un 6% respecto al mismo periodo de 2023. La tendencia coincide con el actual mandato (2023-2027), cuando la Corporación insular crea por primera vez en la historia la consejería específica de Industria, que preside el popular Manuel Fernández. La ayuda establece una cuantía máxima por beneficiario que se mantiene en los 30.000 euros. Supone "la consolidación del esfuerzo" con el que arrancó el área para incentivar en esta nueva fase la inversión en sostenibilidad, digitalización y modernización industrial.

Consejería específica

Para Manuel Fernández, la apuesta por impulsar políticas de apoyo al sector es un paso fundamental hacia la diversificación económica. el consejero subraya que "nuestro desafío es sacar ese concepto (diversificación) de los discursos y plasmarlo en la realidad". Por eso, al llegar al gobierno insular "cumplimos con nuestro compromiso de disponer de una consejería de Industria".

Proyectos e iniciativas

El consejero valora que "en Tenerife, la industria ha sido descuidada, si comparamos su situación en otras islas". De ahí , los proyectos e iniciativas para apoyar el desarrollo de las empresas industriales.También, explica Fernández, como "un agente generador de empleo estable y de calidad", además de ser un sector que "atrae inversión".

Programa de polígonos

Entre los planes diseñados está la puesta en marcha de un Programa Insular de Mejora de Polígonos Industriales, con el objetivo de que el sector se asiente sobre entornos adecuados para las empresas, "pero también para los trabajadores y los clientes", apostilla el consejero. En ese empeño, el Cabildo ha invertido alrededor de 20 millones de euros en los últimos años. También se trabaja en facilitar la creación de organismos (entidades de conservación) "que ayuden a mantener adecuadamente los ámbitos donde las empresas desarrollan su actividad".

Líneas de subvención

Asimismo, se han creado diferentes líneas de subvención dirigidas a la renovación de la imagen, a la innovación y la digitalización, a la reconversión industrial, a la inclusión del concepto de economía circular en el sector, y por supuesto, a la atracción de talento porque "es importante que los jóvenes tengan la posibilidad de formarse y de encontrar en la industria una forma de desarrollar sus proyectos de vida".

Mejoría en cifras

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife confirma que el promedio de personas afiliadas a la Seguridad Social en la industria aumentó un 1,8% en el segundo trimestre del año respecto al mismo período del pasado año. El sector registró en Canarias un total de 41.505 trabajadores a finales de junio, 542 más que el año anterior.

Mano de obra escasa

Como dato negativo entre tanto avance, en torno al 33% de las empresas industriales no encuentran mano de obra cualificada y eso se debe, según los expertos, al “divorcio absoluto” que existe en el mercado laboral entre la oferta y la demanda. De hecho, la Cámara de Comercio se queja de que en algunos centros educativos se forma a los jóvenes “para puestos de trabajo inexistentes” o “copados”, pero no para otros emergentes como los relacionados con la inteligencia artificial o la reparación naval. Ahí juega un papel clave la incipiente FP Dual.

Doce centros de actividad

Un plan insular pretende reactivar los doce polígonos industriales en Tenerife. El objetivo de esta hoja de ruta pasa, precisamente, por "fomentar la actividad industrial como herramienta hacia el camino a la diversificación económica en la Isla". El Plan Director identifica doce polígonos en Tenerife: Güímar, Granadilla de Abona, La Campana (El Rosario), Los Majuelos (La Laguna), El Mayorazgo (Santa Cruz); Costa Sur-Buenos Aires (Santa Cruz), Las Torres de Taco (La Laguna), La Yegua (La Guancha), Llano del Camello (San Miguel de Abona), Las Chafiras (San Miguel de Abona), Las Andoriñas (San Miguel de Abona) y San Jerónimo (La Orotava). El objetivo es mejorar los accesos y las infraestructuras, algo en lo que ya se trabaja.

El gran polo de la Isla

Entrar en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, el segundo más grande de Canarias, tras el de Arinaga, equivale a hacerlo en el corazón industrial de Tenerife, donde realizan su actividad unos 5.000 trabajadores de más de 250 empresas. Este complejo vive el inicio del proceso para su reconversión como los del resto de la Isla.

Un reto con buen balance

"Estamos afrontando el reto que asumimos hace dos años", apunta Manuel Fernández, quien piensa que "el balance es positivo" porque "estamos en la senda de reforzar el sector". En la actualidad, apunta, "las cifras que manejamos es de un ligero crecimiento", superando los 17.400 empleos directos y las 1.320 empresas. Fernández resalta que "por cada empleo directo, la industria genera tres indirectos, de ahí la importancia de apostar por un sector clave para el crecimiento económico". Entiende que eso es así "en un momento de inestabilidad internacional que hace que pueda disminuir el índice de confianza, un factor clave para la puesta en marcha de un proyecto empresarial".

Políticas para el despegue

Manuel Fernández concluye: "Nuestro objetivo es seguir poniendo en marcha políticas públicas que contribuyan al despegue definitivo de un sector llamado a convertirse en la herramienta para robustecer la economía de Tenerife".