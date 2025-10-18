La costa de San Juan de la Rambla clama contra su «abandono secular»

Los vecinos de la costa de San Juan de la Rambla se manifestaron ayer contra «el abandono secular» al que consideran que están sometidos desde hace décadas por las administraciones y en concreto por el Ayuntamiento. Los organizadores cifran en 150 las personas que acudieron bajo esta premisa a la convocatoria de la Asociación Vecinal del Litoral.

De la falta de pasos de peatones, de limpieza o de marquesinas en las paradas de guaguas que utilizan cada día los niños del colegio de Las Aguas, al freno al desarrollo de riqueza y empleo en el turístico pero «dejado de la mano de Dios» Charco de la Laja. El colectivo, fundado el pasado enero, ofrecía un amplio abanico de motivos para manifestarse y los rambleros, sobre todo los de la costa, respondieron a la llamada.

Juan José Moreno, portavoz de la asociación, valora protestas anteriores que ya les permitieron recuperar la oficina de zona o el servicio de Pediatría del Centro de Salud. Agradece el respaldo vecinal para lograr otros objetivos.

Movilización en defensa de la costa de San Juan de La Rambla / Andrés Gutiérrez

Reivindicación

En la entrada del barrio de La Rambla se fue concentrando la gente en torno a las once de la mañana. Muchos llegaron en la guagua habilitada por la organización. Ambiente animoso y casi festivo, muchas pancartas, pitos y lemas o consignas. Los conductores de los coches que pasan por la vía aledaña tocan el claxon o levantan el puño como muestras de apoyo.

Moreno expresa su «satisfacción» por el respaldo de una gente tan reivindicativa como «cansada de promesas incumplidas». Recuerda que todo comenzó en junio pasado cuando el cierre de la oficina municipal del litoral supuso «el cúlmen». Enumera demandas básicas y reflexiona: «Nos dicen que habrá una inversión millonaria pero es una promesa y de promesas sin cumplir estamos ya muy cansados».

Promesas incumplidas

El dirigente vecinal añade: «Todo va lento y nos dicen que hay que tener paciencia; la tenemos pero vemos que se gastan en un acto publicitario municipal 50.000 euros y nosotros estamos abandonados». Anuncia que «esta es nuestra primera acción y la pelota la tiene ahora el ayuntamiento». Concluye: «Si seguimos igual subiremos el tono e iremos donde haga falta».

José Antonio García Mesa es vecino del litoral de San Juan de la Rambla. Sale a la calle por demandas y necesidades «eternas». Resume:«Como decimos en el campo nadie lo sabe sino el que lo vive». Valora que «hay muchos problemas tanto en medianías como en la costa. Vamos hacia atrás». Subraya que «abajo siempre restamos y hay que sumar servicios, no perderlos. La gente tiene que crear el hábito de la manifestación porque es la única forma». Concluye: «La unión hace la fuerza pero la fuerza constructiva».

Abandono

Conchi Rodríguez, vecina de la Rambla, considera su barrio «tan bonito como abandonado, igual que todo el litoral». Lo razona:«La plaza se nos cae a pedazos y la zona de nuestros charcos está fatal». Prosigue su relato: «Los puntos de luz no funcionan durante meses, no vienen a limpiar nuestros jardines, la basura se acumula y solo aparecen una vez al año cuando son las fiestas para hacer un zafarrancho general».

La lista de agravios es larga, llevan años así y «nos manifestamos para que se fijen en las demandas y arreglen los problemas porque el litoral es como si no existiera».

El pueblo del norte rezuma reivindicación estos días. Lo demuestra la convocatoria de otra manifestación por parte de la plataforma Todos con La Rambla el próximo sábado, día 26, para denunciar la inseguridad del acceso en el cruce de San Juan de la Rambla con la autopista TF-5. Los vecinos llevan reclamando desde 2021 que este acceso a la carretera general sea más seguro. De la solución que parecía definitiva, un paso elevado con rotonda en la parte inferior con obras a comenzar en 2025, «no se ha ejecutado nada».