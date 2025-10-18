El Cabildo de Tenerife apoya reducir el límite de velocidad pero solo en algunos tramos de la TF-1 y TF-5

El Cabildo de Tenerife considera recomendable la reducción del límite de velocidad en las dos autopistas de la Isla pero solo en algunos tramos, nunca en toda la extensión de la TF-1 del Sur y la TF-5 del Norte.

Es la respuesta del Gobierno insular a la propuesta del Plan de Movilidad Sostenible de bajar el tope de 120 kilómetros por hora a 80 o 100 para mejorar la seguridad en las dos principales vías de la Isla.

Competencia de la DGT

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, asegura que «puede haber tramos en los que sea recomendable bajar el límite de velocidad de 120 a 80 o 100 pero no de forma general». En cualquier caso, Arteaga remarca que siempre dependerá de la decisión de la Dirección General de Tráfico, que tiene las competencias para adoptar estas medidas sobre la seguridad vial en todo el territorio nacional.

Saturación de las vías

La idea aparece en el Plan de Movilidad Sostenible, una hoja de ruta de las actuaciones que se deben adoptar en los próximos diez años para acabar con la saturación en las carreteras tinerfeñas. El documento ha sido realizado por la empresa Tema Ingeniería, una consultora especializada en movilidad, y revisado por el Cabildo. De hecho, hubo una primera versión que se actualizó. El nuevo documento se encuentra en exposición pública.

«No sería la primera vez que se bajara la velocidad en algunos tramos de las autopistas. De hecho, hace un tiempo se bajó a 100 y se volvió a subir a 120», recuerda Arteaga, que añade: «No creemos que bajar el límite en todos los tramos vaya a reducir las incidencias pero sí se podría reajustar en algunos».

A disposición de Tráfico

Aún así, el responsable de Carreteras se pone «a disposición» de Tráfico para evaluar la situación, estudiar en qué puntos puede ser idóneo y ofrecer todos los datos que recopila la Corporación insular.

Cartel del límite de velocidad a 120 en la autopista del norte de Tenerife. / Arturo Jiménez / t

En este momento hay dos puntos donde se ha modificado la limitación genérica del velocímetro: la curva de El Sauzal (autopista del Norte), donde no se puede ir a más de 80, y la de Las Caletillas (Sur), donde la máxima es de 100.

Límite general de 120

En el resto de estas vías se puede llegar a 120. Extender la restricción a otras partes busca la reducción de las numerosas incidencias (accidentes y averías) que sufren la TF-1 y la TF-2 , y que están detrás de una parte importante de los atascos.

Hay varios factores que provocan este alto número de incidencias, 1.513 hasta el pasado septiembre en ambas autopistas isleñas: el exceso de velocidad, la desatención en la conducción, la antigüedad del parque móvil tinerfeño –la edad media de los coches es de 15,4 años–, la estrechez de los arcenes –no tienen tamaño suficiente para ubicar a los vehículos accidentados o averiados–, la peligrosidad de algunas entradas y salidas y la irrupción de animales –307 han muerto en lo que va de año al ser atropellados–.

Puntos conflictivos de las dos autopistas de Tenerife Enlace de la autopista del Sur con la TF-61 de Güímar: este enlace en una curva ligera con la TF-1, tanto en sentido sur como en sentido Santa Cruz y a la altura del municipio de Güímar, ha registrado en lo que va de año más de un centenar de incidencias, muchas de las cuales provocan retenciones incluso fuera de las horas punta. La estrechez del arcén, que retrasa la retirada de los vehículos afectados, complica la situación. A pesar de la contundencia de los datos, el límite de velocidad se mantiene en 120 kilómetros por hora y no se ha aplicado ninguna restricción. Enlace de la autopista del Sur con la TF-64 de Granadilla: otro enlace problemático que une la TF-1 con San Isidro y El Médano, en el municipio de Granadilla. Aquí el problema es la alta densidad de tráfico que presenta y una incorporación hacia Santa Cruz con visibilidad y margen de maniobra insuficiente. Enlace de la autopista del Sur con la TF-2 en Añaza. Un galimatías de enlaces de la autopista del Sur con la TF-2, de Añaza a La Laguna, que generalmente se colapsa, en especial en las horas puntas. Enlace de la autopista del Sur con la del Norte en Guajara. Otro punto complejo en el entorno del tramo de la autopista del Norte más colapsado. Enlace de la autopista del Norte con la TF-213 en Santa Úrsula. Enlace en el sentido a Santa Cruz en bajada y sin apenas margen para la incorporación a una curva. Muy peligroso.

Los límites de velocidad han sido siempre un asunto polémico desde que comenzaron a aplicarse en España en 1974, cuando se fijó el primer tope de 130 kilómetros por hora. A partir de los años 80 del siglo pasado se afianzó el límite de 120 para autopistas y autovías, 90 en las carreteras convencionales y 50 en las vías urbanas. En 2011 se bajó a 110 pero se volvió a 120 poco después por la desconformidad popular. No obstante, en los últimos años han comenzado a aplicarse limitaciones puntuales.

En la actualidad, la Dirección General de Tráfico ha comenzado a extender por toda España estas restricciones por tramos a propuesta de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este organismo internacional se ha involucrado en la seguridad vial, debido a los altos índices generalizados de siniestralidad, y recomienda establecer una velocidad máxima de 100 en autopistas y autovías. A tenor de los múltiples informes que ha analizado, concluye que es la medida más eficaz para reducir los accidentes en las carreteras.

El uso de la tecnología

La tecnología, además, permite aplicar los llamados límites de velocidad dinámicos. Es lo que se está haciendo en la AP-7 de Cataluña. En función del tiempo o el tráfico, y con la ayuda de la inteligencia artificial, se modifica la velocidad máxima en tiempo real.

En la AG-55 de Galicia se ha bajado de forma permanente a 100 y se ha incorporado otra figura que empieza a extenderse por el país: radares de tramo como los que se colocaron en 2017 en la curva de El Sauzal. Incluyen una señalética que informa al conductor de la velocidad y si supera o no el límite. Desde su implantación, la siniestralidad cayó un 95% en el kilómetro 21 de la TF-5.

Enlace de la TF-61 con la autopista del Sur a la altura del municipio de Güímar. / Google Maps

¿Dónde más se podría aplicar el método de la curva de El Sauzal o los límites dinámicos de la AP-7 en las autopistas tinerfeñas? Hay un punto especialmente crítico: el enlace de la TF-61 con la autopista del Sur a la altura del municipio de Güímar, tanto en sentido sur como en sentido Santa Cruz.

Allí se acumulan numerosas incidencias, especialmente accidentes, pero se mantiene el límite de 120. Hay muchos más [ver cuadro de la izquierda] cuya peligrosidad desata colas interminables... y desesperantes.