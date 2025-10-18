40 terremotos en menos de dos días en la costa de Fasnia
El IGN descarta que los movimientos estén relacionados con la intrusión de magma: "Nada preocupante"
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado una serie sísmica de 40 terremotos de baja magnitud, de los cuales ha podido localizar 16, frente a la costa de Fasnia (Tenerife), desde el pasado jueves hasta la madrugada de hoy sábado.
Estos terremotos se han localizado a profundidades de entre 20 y 29 kilómetros y el de mayor magnitud fue de 2,2 mbLg. Ninguno ha sido sentido por la población.
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, detalla a EFE que se trata de terremotos "muy pequeños y muy dispersos" y que son "eventos volcanotectónicos", a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo el Teide.
Domínguez recalca que este evento frente a la costa de Fasnia "no es preocupante" ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual "habrá que ver cómo evoluciona y si va a más", pues se extiende ya varios días.
Pero por el momento, insiste el director del IGN en Canarias, "no es nada preocupante ni cambia el estado de actividad volcánica de Tenerife".
